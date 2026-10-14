El mercado ambulante perfecto para visitar cualquier domingo de otoño es famoso por su pulpo a feira preparado al momento: casi 600 puestos y un pasado de origen medieval
La antítesis de los mercados gastronómicos que ahora mismo tienes en mente, pero más delicioso y auténtico que muchos de ellos.
El mercado dominical de Padrón es uno de esos acontecimientos locales que, si no fuera por lo que sabemos que sucede en su interior, pasaría desapercibido para la mayoría de viajeros. Y es que se trata de una cita de mercado ambulante (hasta ahí nada fuera de lo común), con cientos de puestos de ropa, calzado, menaje y otras herramientas, donde, sin embargo, el protagonista es el pulpo. El pulpo a feira, para ser precisos.
Se trata del típico mercadillo semanal, una tradición comercial centenaria dentro de la localidad coruñesa de Padrón que, al parecer, se remonta a la Edad Media. Con la diferencia de que, en aquella época, lo que se vendían era ganado y otras mercancías que permitían a la población subsistir.
De carácter histórico y medieval
Varios siglos después, la tradición continúa, solo que ahora como mercadillo ambulante semanal, donde los puestos combinan la venta de productos para el día a día (desde ropa interior y calzado, desde herramientas a menaje del hogar), con la alimentación. Y ahí es donde queríamos llegar, porque entre puestos de verduras, frutas y hortalizas, las mejores pulpeiras de la ciudad llevan su pulpo hasta el mercadillo, para cocinarlo en sus típicas ollas de cobre y servirlo recién hecho. Y eso sí que es un espectáculo.
Siendo honestos a la verdad, hay que decir que lo del ‘pulpo ambulante’ es algo que se puede ver en muchos pueblos de Galicia es habitual que sus mercadillos, o feirones, como se conocen popularmente a estos mercadillos de venta ambulante y tradición centenaria, se combine el comercio de productos locales con la gastronomía típica, incluido el pulpo. Pero el de Padrón es uno de los pocos que lo hace semanalmente: el resto suele ser cada 15 días.
El mercadillo de Padrón: cuándo y dónde se celebra
Este mercado ambulante de Padrón se celebra todos los domingos en el centro de la ciudad, y se extiende por distintas calles y espacios, donde los más destacados son el Campo do Souto y al entorno de la Alameda y el Paseo do Espolón. Para no perderse nada de este espectáculo gastronómico callejero, lo más recomendable es llegar por la mañana, cuando la actividad comercial y las pulperías están en pleno funcionamiento.
El mercadillo del pulpo y los pimientos de Padrón
El mercadillo del pulpo a feira ambulante se celebra todos los domingos, y hasta el 31 de octubre lo combina con la Campaña del pimiento de Herbón, o lo que es lo mismo: el pimiento de Padrón con Denominación de Origen Protegida.
No hay una cifra oficial de puestos, pero se calcula que entre 550 y 600 puestos suelen instalarse en este mercadillo ambulante de carácter histórico y tradicional. Y de todos ellos, los de pulpo a feira son, con permido de los pimientos de Herbón (los pimientos con Denominación de Origen que fuera de Galicia se conoce como pimientos de Padrón), el gran reclamo, y no solo desde el punto de vista turístico. En el mercado se instalan pulperías donde se sirve tradicionalmente con aceite de oliva, sal y pimentón.
Pero que nadie se imagine un mercado gastronómico, lo de Padrón es más bien un mercado ambulante y callejero, donde el pulpo recién hecho se come de pie y frente a los puestos. Es un picoteo de paso, una cita semanal que sigue formando parte de las costumbres comerciales y sociales de la comarca. No es de extrañar que sea uno de los mercados más concurridos de toda Galicia.
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