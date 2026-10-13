La feria del queso ideal para visitar del 16 al 18 de octubre: denominación de origen, catas de curados y semicurados y la tradición ganadera de una isla Reserva de la Biosfera

Se celebra en una isla declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco desde octubre de 1993 y considerada también una de las más bellas del Mediterráneo. No es lo único que destaca en la isla: también tiene monumentos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, los conocidos como talayots, y una cocina que la hace ser uno de los grandes destinos de España para los que buscan comer bien.

Una feria del queso que no te puedes perder este fin de semana. / Istock

Uno de sus fuertes es el queso, que se vende hoy en más de 40 países y que cerró en 2025 con cifras de récord: más de 2,6 millones de kilos y unos 25 millones de euros en ventas en todo el mundo. Un queso que destaca por su colorida corteza naranja que guarda una parte de la historia de este lugar. Y hay un fin de semana de otoño en que todo eso se junta en un mismo sitio: en la plaza s'Esplanada de la capital de Menorca, en tres días en los que se reúne a los productores de la isla con sus piezas, sus catas y sus demostraciones de cocina. Todo eso en uno de los mejores momentos del año para hacerlo: cuando el turismo de playa ya se ha marchado y la isla vuelve a respirar con normalidad. La ciudad es Maó, y la cita la Firma del Formatge Mahón-Menorca.

Adriana Fernández

La feria del queso, en la plaza

La Fira del Formatge llega en 2026 a su quinta edición y se celebra del 16 al 18 de octubre en la plaza de s'Esplanada, el gran espacio abierto de Maó. La impulsa el Ayuntamiento junto a la Cooperativa del Camp de Menorca y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, y se inaugura el viernes a última hora de la tarde para seguir todo el fin de semana.

Mercado de quesos. / Istock / Anna Bryukhanova

En unos pocos metros se reúne la isla quesera al completo: los productores locales con el Mahón-Menorca DOP como eje, más algún invitado de la Ruta Europea del Queso a la que está adscrita la denominación. Hay degustaciones, venta directa en la misma mesa en la que se cata, talleres para aprender a hacer queso artesano y cocina en directo a cargo de chefs menorquines, que sacan el queso de la tabla y lo llevan al plato. En ediciones recientes hasta se ha maridado con música, en una sesión bautizada como FormatJazz. Para disfrutarla como se merece conviene reservarle el día entero, e ir con hambre.

El queso con denominación de origen

El Mahón-Menorca es Denominación de Origen Protegida desde 1985, aunque pasó a llamarse "Mahón-Menorca" en 2001, y se elabora en toda la isla con leche de vaca, con un pequeño porcentaje opcional de oveja. Se reconoce a simple vista: pieza de base cuadrada, de uno a cuatro kilos,y una corteza anaranjada que se consigue untándola con aceite y pimentón. Un queso que se madura en cavas un mínimo de dos meses y que se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la isla.

Queso de mahón / Istock / Peter Bates

El queso que se cata en la plaza, sin embargo, no nace en Maó. La capital histórica del queso menorquín es Alaior, a doce kilómetros tierra adentro, donde arrancó la industria quesera de la isla y donde siguen cooperativas y queseras conocidas en media España. Allí, y por el campo del interior, hay fincas que abren sus puertas: la más conocida de la zona es la quesería Subaida, que ofrece visita guiada por la vaquería y la sala de ordeño, demostración de cómo se hace una pieza y una degustación final en su tienda.

La tradición ganadera de una isla protegida

Detrás de todo esto está el "lloc", la finca ganadera menorquina, y un paisaje que se reconoce en cuanto uno sale de Maó hacia el interior: un mosaico de prados cerrados por kilómetros de paredes de piedra seca levantadas a mano, con las vacas pastando dentro. De ese campo sale, literalmente, el sabor del queso, y es lo que la figura de Reserva de la Biosfera protege. De hecho, la marca Biosfera para queserías exige que al menos la mitad de la alimentación del ganado se produzca dentro de la propia isla, de modo que lo que se cata en la feria guarde relación directa con el campo que se ve por la ventanilla.

Vacas pastando en Menorca. / Istock / Philippe Degroote

Por eso merece la pena catar el queso aquí, en origen, y no comprarlo en una gran superficie de la península: en Menorca, de la vaca a la mesa hay apenas unos kilómetros, y se notan.

Más allá de la feria: qué ver y qué comer

Maó se disfruta empezando por su puerto, uno de los mayores puertos naturales del mundo, una ría larga que se recorre en barco y donde está la destilería de la ginebra menorquina, que se puede visitar. Arriba, el casco de calles georgianas, herencia de la dominación británica del XVIII, y la plaza de s'Esplanada, que esos días es toda queso. Al otro extremo de la isla queda Ciutadella, repleta de callejones medievales y palacios. Para amantes de la naturaleza lo mejor es hacer un tramo del Camí de Cavalls, un sendero histórico que rodea Menorca pasando por algunos de los lugares más bonitos de la isla.

Alaior, Menorca. / Istock / LUII

Quien quiera completar el viaje quesero tiene a un paso Alaior, con un casco medieval coronado por la iglesia de Santa Eulàlia y sus queserías. Y en su término, uno de los grandes conjuntos talayóticos de Baleares, Torre d'en Galmés, parte de la Menorca Talayótica que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial en 2023, con sus murallas ciclópeas y su sistema de recogida de agua de hace milenios. Cerca tienes Son Bou, la playa más larga de la isla, kilométrica y casi vacía en octubre. Para comer, además de las tablas de queso, la caldereta, los arroces y los dulces de almendra, y en las fincas con tienda se cierra el círculo comprando el producto en origen.

Lo resume bien quien manda hoy en el sector. Julio de Olives, al asumir la presidencia del Consejo Regulador de la DOP, planteó el futuro del queso menorquín como crecer "en valor" y no en cantidad. En una isla que ya roza su techo de producción, el reto no está en hacer más queso, sino en que cada pieza siga contando de dónde viene.