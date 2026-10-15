El mercadillo de plantas por menos de 1 euro para visitar del 16 al 18 de octubre: un macro vivero ambulante con más de 150 variedades que pasa por Madrid
Durante tres días de octubre, un local del barrio de Salamanca se llena de plantas que arrancan en 0,99 euros. La entrada es gratis, pero hay que reservarla antes, y conviene no ir solo a por la maceta barata.
En uno de los barrios con el metro cuadrado más caro de Madrid, donde el escaparate de al lado puede ser el de una firma de lujo, aparece de pronto un sitio en el que una planta cuesta menos que un café de media mañana. No es una forma de hablar: el precio de salida es 0,99 euros. Ocurre un único fin de semana, del viernes 16 al domingo 18 de octubre y, para pasar, aunque no se pague nada por la entrada, hay que haberla reservado por internet.
Lo bueno del asunto es que, una vez dentro, el plan no se agota en salir con una suculenta bajo el brazo. El local está en plena calle General Oráa, a un paseo de algunos de los museos y mercados más golosos de la ciudad, de modo que la mañana da para mucho más que la compra. El evento se llama la Gran Venta de Plantas, lo monta la empresa francesa Plantes Pour Tous y durante esos tres días ocupa el Espacio 23.
El macro vivero por dentro
La organización habla de más de 150 variedades distintas repartidas por la sala, desde las suculentas y los cactus de rigor hasta plantas de interior grandes, especies de sombra para pisos con poca luz y opciones pet friendly, pensadas para quien tiene gato o perro en casa. Hay también un rincón de macetas, jardineras y tierra fabricadas en Francia, por si uno quiere salir con el conjunto completo y no solo con la planta.
El "desde 0,99 euros" es cierto, pero conviene entenderlo bien antes de ir: es el precio más bajo, pero no el precio medio. Más de la mitad del catálogo pasa de ese euro y llega hasta los 10 euros, y los ejemplares grandes rondan los 19,95. Aun así, el gesto que más gracia hace es otro: por cada compra regalan una planta de 0,99 euros, que es su manera de que nadie salga de allí con las manos vacías. Merece la pena ir con una idea aproximada de dónde va a acabar la planta... porque el precio te va a incitar a cargar más de la cuenta, ya te avisamos.
Cómo entrar sin pagar... y sin colas
La entrada no cuesta nada, pero funciona con reserva previa obligatoria y por franjas horarias, así que lo primero es sacarla por internet en su propia web y elegir la hora a la que quieres ir. Dentro tienes que saber que el pago es solo con tarjeta y que, cuando una variedad se agota, no la vuelven a reponer. Así que si eres de esos que busca algo en concreto haces bien en coger las primeras horas del viernes para ser de los primeros.
Por lo que respecta a los horarios, la web oficial da para esta edición el viernes de 11:00 a 19:30, el sábado de 10:00 a 20:00 y el domingo de 11:00 a 18:00. Dentro hay personal que asesora según el entorno de cada uno, cuánta luz entra en casa, si hay niños o animales, qué tiempo se le piensa dedicar, y repartidos por el espacio hay códigos QR con las guías de cuidado de cada especie, para los que no distinguen un riego semanal de uno mensual.
¿Quién está detrás de todo esto?
Plantes Pour Tous es una empresa francesa que empezó con una primera venta en el centro de París y que hoy monta estos mercados efímeros por buena parte de Europa. La fórmula es siempre parecida: un espacio grande vacío que durante un fin de semana se convierte en vivero, un precio de entrada que engancha y una selección pensada para que el aficionado normal, no el experto, se anime a llevarse algo verde a casa.
Lo que lo diferencia de comprar en un vivero de toda la vida no es tanto el precio como el formato. Aquí se viene un poco por el plan, por el ambiente de sábado por la mañana entre macetas y gente cargada de plantas, y por la sensación de llegar a tiempo a algo que en unos días ya no estará. Esa es la clave de que haya cuajado en Madrid, donde cada edición repite con la misma expectación.
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