La ciudad partida en dos por un tajo de 100 metros donde comer "el mejor rabo de toro de España": perfecta para recorrer a pie su puente sobre el abismo y una de las plazas de toros más antiguas del país

Ronda es una de las joyas más espectaculares e históricas de toda Andalucía, es un municipio español situado al noroeste de la provincia de Málaga, es famoso principalmente por estar construida al borde de un imponente desfiladero y por tener una gran historia monumental. Ronda es peculiar por su localización, una meseta rocosa cortada por la impresionante garganta del Tajo de Ronda, una grieta de más de 100 metros excavada por el río Guadalevín, la ciudad se divide en dos zonas principales unidas por su famoso Puente Nuevo.

Adriana Fernández

Uno de sus secretos mejor guardados es la receta de su exquisito plato estrella, el rabo de toro, considerado por muchos como el mejor lugar de España donde poder comerlo. Su guiso tradicional es clave, ya que suele estar acompañado con verduras de la huerta como zanahorias, pimiento o algo y se riega con una gran cantidad de vino tinto de la D.O. Sierras de Málaga. Su secreto es tan sencillo como que solo necesitarás 3 o 4 horas a fuego lento para poder cocinarlo y no puede acompañar su famosa guarnición, sus patatas fritas clásicas sazonadas con ajo y sal, perfectas para acompañar.

Vista panorámica aérea de la ciudad de Ronda, Málaga, Andalucía, España / Istock / wikimedia Commons

Un dÍa por Ronda: el pueblo de Málaga que no puedes perderte

Cuando decimos que Ronda es uno de los destinos más monumentales y espectaculares de Andalucía, no lo decimos por decir. Cuenta con un Conjunto Histórico catalogado como Bien de Interés Cultural desde 1966, un ejemplo de ello es su plaza de toros, declarada en 1993 Bien de Interés Cultural, es una de las plazas más antiguas y monumentales, destacada por sus columnas neoclásicas y su museo de caballería en su interior. Es conocida como la cuna de la tauromaquia moderna al estilo rondeño.

Ronda, España / Istock / vcnt

A solo 22 kilómetros del pueblo, te encuentras con la Cueva de la Pileta, declarada Monumento Nacional en 1924, un importante yacimiento arqueológico y cavidad Kárstica con arte rupestre prehistórico. Durante la visita podrás ver más de 900 pinturas y grabados de más de 20.000 años atrás.

Su visita guiada Podrás visitarla de lunes a viernes de 10.00 H a 13:00 H. Lo único que se necesitará una reserva con antelación. Para los adultos de más de 11 años es un coste de 11 euros, mientras que para los menores de 5 años la entrada es gratuita. De 5 años a 10 la entrada es de 10 euros en total y para universitarios completamente gratuita.

El Puente Nuevo y el Tajo Ronda, son el gran símbolo de la ciudad, una obra de ingeniería perfecta para recorrerla a pie sobre el abismo que se eleva a casi 100 metros de altura. Conecta el barrio antiguo con el nuevo y ofrece una de las mejores vistas panorámicas de todo el territorio.

Lo mejor recomendación Para una mejor experiencia te recomendamos descender por el camino de los molinos y pasear por los famosos Jardines de Cuenca, que caen en terrazas sobre el mismo abismo.

Baños medievales árabes tipo Hamman en la ciudad de Ronda, Málaga / Istock

Otra parada obligatoria son los baños árabes de Ronda, situados en el antiguo barrio de la judería, y están catalogados como los baños mejor conservados de toda la península ibérica. Fueron construidos entre los siglos XIII y XIV, todavía se pueden observar sus columnas y lumbreras en forma de estrella sobre el techo. Muy cerca se encuentra el Palacio de Mondragón, la antigua residencia de los reyes de taifa y más tarde de los Reyes Católicos, que fusiona estilos como el renacentista, mudéjar, gótico y barroco. Hoy en día, es un Museo Municipal donde podrás observar sus jardines y sus estancias medievales.

¿Cuánto dinero cuesta entrar? Se abre todos los domingos y festivos de 10.00 H a 15:00 H, su entrega individual es de 4 euros en total.

En la zona sur de la ciudad se encuentra el recinto amurallado que protegía la ciudad en la Edad Media. La Puerta de Almocabar del siglo XIII, era el acceso principal y sigue manteniendo una estética imponente por torreones defensivos que merece la pena conocer.

Ronda - Puerta de Almocábar, murallas / Istock / Dark

¿Dónde puedo probar el mejor rabo de toro?

Ubicado justo enfrente de la plaza de toros más antigua de España, está el famoso restaurante Pedro Romero, todo un clásico de la localidad. No solo es famoso por su rica receta bañada por uno de los vinos más exquisitos de la región, sino que tiene una decoración muy vinculada a la taurina y millones de años de historia atrás.

El restaurante tragabuches de Dani García, respeta la tradición, pero con un toque de la alta cocina actual, este famoso chef malagueño rinde homenaje a este plato malagueño con una rica y moderna receta sirviéndose desmigado y envuelto en ravioli, mientras que en sus otros locales es famoso su formato de brioche o hamburguesa.