La menú de Nochevieja de 1.400 euros por comensal: el lujo más icónico del centro de Madrid

Que Madrid es una de las capitales del mundo más interesantes para despedir el año es algo que todos los viajeros saben. A una iluminación navideña de ensueño (que compite en espectacularidad con la de Vigo), se suman las míticas campanadas en la Puerta del Sol o las fiestas de Nochevieja que se alargan hasta la hora que da comienzo la retransmisión del concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena.

Y, ya que hemos mencionado las luces navideñas y el centro de la capital, estamos deseando que llegue finales de noviembre para presenciar el encendido navideño de uno de los hoteles más lujosos de la capital: el Four Seasons Hotel Madrid. Y es que, este evento, nada tiene que envidiar a la ceremonia de encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York.

Four Seasons Hotel Madrid y su icónico árbol de Navidad. / D.R.

Para esto falta todavía un poco, pero lo que sí podemos hacer es ir calentando motores y descubriendo los menús de fiesta que han preparado desde el hotel que ha transformado el centro de Madrid en el epicentro de la clase. Y, como en años anteriores, el Four Seasons Hotel Madrid ofrece uno de los menús de Nochevieja más caros de la capital: 1400 euros que incluyen cena de gala y fiesta de Año Nuevo.

Nochevieja en el Four Seasons Hotel Madrid

La gala de Nochevieja comenzará con un cóctel de bienvenida que incluye delicias como macaron de foie de pato al toque de Jerez, tartar de gamba roja con perlas de gazpachuelo y emulsión de escabeche, bombón de carabinero con el crujiente de sus propios corales y selección de algas silvestres o yema de corral con trufa negra coronada con velo de papada ibérica. Y la propuesta se completará con varias estaciones en directo entre las que destacan la de mariscos y caviar y la clásica de jamón 100% ibérico de bellota cortado al momento.

En el cóctel de bienvenida no faltará la estación de ostras. / D.R.

Ya sentados en el salón de eventos, es hora de arrancar con el menú principal. El pistoletazo de salida hacia el 2027 lo marcará una textura de setas confitadas sobre esencia de consomé y trufa blanca fresca, seguida de un raviolón de carabinero con suquet de mariscos finos infusionado al azafrán. Este segundo entrante vendrá maridado con Château d’Esclans 2024.

Con el plato de pescado se pretenden evocar tradiciones como el tradicional brindis con champagne. Para ello el besugo asado con espardeñas, crema de algas, crujiente y caviar estará emulsionado con beurre blanc de Dom Pérignon, acompañado de Albillo Mayor Reserva 2018 de Valduero.

Besugo asado con espardeñas, crema de algas, crujiente y caviar. / D.R.

Por su parte, la propuesta de carne será, sin duda, uno de los platos más fotografiados de la velada. Y es que el solomillo Wellington con duxelles de trufa negra, cremoso de patata y salsa Périgueux al Pedro Ximénez vendrá en una jaula de hojaldre que dará pena llevarse a la boca. El caldo elegido para acompañarlo será Castillo de Ygay 2012 de Marqués de Murrieta, un vino que en el mercado alcanza casi los 300 euros por botella.

La parte dulce del menú se completa con un sorbete de ruibarbo, escarcha de hibiscus y gel de rosas, seguido de un postre de chocolate de origen, naranja y café con crema helada de naranja y vainilla. El maridaje en este postre es excepcional gracias a un Oremus 5 Puttonyos 2019. Y, como broche final, una selección de petit fours que incluirán polvorón de almendra marcona, yema tostada al azafrán y bombón de turrón de Jijona y flor de sal.

Solomillo Wellington con duxelles de trufa negra, cremoso de patata y salsa périgueux al Pedro Ximénez. / D.R.

Otra opción para pasar la Nochevieja en el Four Seasons Hotel Madrid corre a cargo de Isa Restaurant & Cocktail Bar, que combina gastronomía asiática y coctelería de autor. El precio del menú es de 545 euros por persona a los que hay que sumar 200 euros más para disfrutar de la fiesta de Año Nuevo.

Y si ya tienes planes para la última noche del año, pero no quieres perderte la elegancia de uno de los hoteles más lujosos de Madrid, el emblemático lobby del Four Seasons también ofrecerá en El Patio una programación navideña que combina joyas gastronómicas, pastelería e, incluso, una experiencia de tapas desde el 27 de noviembre hasta el 6 de enero.

El postre de chocolate de origen, naranja y café marida con un Oremus 5 Puttonyos 2019. / D.R.

En el rincón del champagne se podrá degustar, por ejemplo, un Ruinart Rosé acompañado de alguna de las creaciones elaboradas por la chef pastelera, como la cheesecake de María José. Y, si prefieres subir a las alturas, en la séptima planta, Dani Brasserie (del chef Dani García) ofrece su terraza de invierno que nos recuerda a un après-ski con vistas únicas sobre la ciudad.