El bocadillo de medio metro que planta cara a los cierres de bares en Zamora, con las raciones más grandes de España: "Vendemos 240 bocadillos y cuestan 7 euros"

Cada semana, un bar de esquina de Zamora prepara 120 metros de pan en forma de bocadillo. Puestos en vertical, serían más altos que la Giralda de Sevilla y llegarían a la altura del punto más alto de San Pedro, en el Vaticano. Esto es, según su dueña, unas 240 barras de pan de cincuenta centimetros que pasan cada semana por una plancha que da de comer a quien pasa por delante de su bar. Al que, por supuesto, se le suma lo que uno quiera: lomo, bacon, pechuga, panceta, queso... y una salsa de la casa que está que te mueres.

Calle de la ciudad de Zamora. / Istock

Un bocadillo que mide medio metro y que María Luisa Díaz Gallego vende por 7 euros. El completo, con tomate, cebolla y queso sube a 8,80, como cuenta esta zamorana de 37 años que lleva en la hostelería desde que cumplió los 16. No fue hasta 2024, tras pasar por Alicante y regresar, cuando tomó las riendas de un local que ya conocía de clienta y que hoy llevan ella y una antigua compañera suya. Bienvenidos al Bar La Revuelta, en Zamora capital, que cuenta con orgullo que sirve las raciones y bocadillos más grandes de España.

Sara Fernández García

Medio metro de felicidad

Cincuenta centímetros de pan abierto de punta a punta, y encima lo que salga de la plancha. Los rellenos que más se venden, según la dueña, son el lomo, el bacon, la pechuga y la panceta, y ella va sumando alguna opción nueva para que quien repite no encuentre siempre lo mismo. Se pueden pedir tal cual, con la salsa de la casa, o completos, con tomate, cebolla y queso. Entre una versión y otra hay 1,80 euros de diferencia: 7 el medio metro normal, 8,80 el completo.

Bocadillo de lomo. / Cedida

Díaz Gallego lo resume en una frase: "Hacemos 240 bocadillos de medio metro a la semana". El local está en la esquina de la calle Blas de Otero con la avenida Obispo Acuña y conserva el nombre de La Revuelta desde hace 18 años, aunque antes tuvo otros. La dueña señala el montado como plato estrella de la casa y prepara los bocadillos en varios tamaños para que cada cliente elija el suyo. Aunque el más famoso, claro, es el que solo podría acabarse una persona que no ha desayunado.

Un bar que triunfa... pese a que hay 96 locales menos en la provincia

La tendencia de los bares en Zamora se está reduciendo con el paso de los años, y es por eso que sorprende un bar que triunfa entre los habitantes de la ciudad y que lo ha reventado en redes sirva tal cantidad de comida semanal en forma de bocadillo. Pero es esperanzador, porque significa que sigue habiendo lugares donde la gente puede compartir como le ha ido el día o conocer a sus vecinos cuando lo habitual es ver como cierran la persiana de un bar tras otro.

Plaza Mayor en el centro histórico de la ciudad de Zamora / Istock

Ahora mismo hay 68 bares y 28 restaurantes en toda la provincia de Zamora, según la cuenta de la Asociación Zamorana de Empresarios Hoteles. Desde 2022 han sido 96 locales los que han cerrado sus puertas, que se debe, como dice el presidente de la asociación "al declive sostenido del mundo rural". Y puede parecer un dato nimio o sin importancia, pero en una zona rural y de campo como es Zamora es desgarrador: significa que mucha gente ha perdido ese rincón donde compartir con sus vecinos, donde comentar la jornada del día y que tiene especial relevancia en pueblos pequeños.

Tamaños, raciones y qué más se come en Zamora

No solo está el de medio metro, aunque las raciones son grandecitas pidas lo que pidas. El montadito mide la friolera de 32 centímetros y el mini, que de mini no tiene nada, 22 centímetros. Los precios en versión normal y completa: montado a 3,40 y 5,20 euros; mini a 2,40 y 3,90; medio metro a 7 y 8,80. Para que entiendas cuál debes decidir, vamos a sacar la calucladora, que nos encanta: por centímetro de pan, el medio metro normal cuesta 14 céntimos, el montado normal algo más de 10 y el mini normal casi 11.

Y fuera de estos descomunales bocadillos la ciudad y la provincia siguen teniendo lugares a los que merece ir también. Uno de elos es El Bambú, abierto en la década de los 50 y que ha hecho su nombre famoso por los tiberios, los mejillones en salsa picantes, con las perdices y las sardinas rellenas de tomate y puré de patata, rebozadas y fritas. Ahí es poco. Otro imprescindible es Chillón, que sirve la tortilla de patatas con salsa de callos y tiene raciones de cachuelas y croquetas exquisitas. Otro más: el Asador Casa Mariano, que es famoso por su lechazo asado en horno de leña de encina. Este pertenece a la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León y para probarlo hay que pedirlo por encargo.