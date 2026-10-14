Hasta el 1 de noviembre este pueblo se convierte en la mejor feria de setas de España: níscalos, boletus, jornadas micológicas y cocina del bosque en los pinares de Soria
Esta localidad soriana celebra la 34ª edición de sus jornadas micológicas como epicentro nacional de la micología, y plan perfecto para un fin de semana.
España está considerada el tercer mayor productor de cultivo industrial de fungicultura, es decir, hongos, de Europa, produciendo alrededor de 130.000 toneladas de hongos al año, que equivale a un 10% del total europeo. Pero lejos de la industria, este tejido fúngico actúa como un pilar ecológico fundamental para la salud de los bosques.
Contamos con unos 4,5 millones de hectáreas de montes potencialmente productores de setas silvestres, con estrellas como los boletus, los níscalos o rovellons, las amanitas, las setas de San Jorge y los rebozuelos, todas ellas típicas del Pirineo aragonés, los montes zamoranos, Galicia y parte de la sierra andaluza. Pero cuando hablamos de un destino estrella son dos los protagonistas: Teruel, con su trufa negra, y la capital micológica de Castilla y León: Soria.
Con la llegada del otoño, los fines de semana en el norte de la provincia se convierten en cestos y navajas que pasean por los bosques en busca de estos tesoros enterrados. Por ello no extraña que pueblos como Navaleno hayan hecho de esta búsqueda una auténtica fiesta de las setas, donde el pueblo completo se vuelca desde 1992 en una persecución exhaustiva y una celebración que este año se ha llevado el Premio Provincial de Turismo de la Diputación de Soria por su apuesta micológica.
Tiempo de Setas
Las Jornadas Micológicas ‘Tiempo de Setas’ celebran este año su 34º edición y, a lo largo de varias semanas, entre el Pilar y Todos los Santos, dedicarán su actividad a la feria agroalimentaria y la gran exposición de setas que se monta en el polideportivo, con especial atención los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Siguiendo la tónica de otros años, se esperan unas doscientas variedades de hongos, recogidas y clasificadas por los socios de la asociación micológica y etiquetadas para aprender a distinguirlas.
Además, se celebra un certamen de tapas de setas que se recorre bar por bar, así como otras actividades como conferencias de micólogos, un concurso de fotografía, jornadas para escolares y la “Sinfonía de Setas”, un ciclo de conciertos que saca la música a las calles.
¡Antes de ir, recuerda!
Recoger setas aquí no es libre. Hace falta un permiso, que se gestiona en la web de micología de Castilla y León o en el propio centro, y hay que respetar los acotados. Y nunca se come una seta sin estar seguro de qué es.
En caso de dudas siempre es conveniente pasar por el Centro Micológico, en la calle San Roque, donde mantienen una exposición permanente sobre la biología, la cocina y la economía de las setas y es el punto de salida de las rutas guiadas que se organizan los fines de semana de temporada.
Qué ver y qué comer
Pero todo se entiende mejor desde la mesa, por eso empezamos por La Lobita. Empezó en 1952 como bar de carretera y hoy la lleva la chef Elena Lucas con su marido y sumiller, Diego Muñoz; fue el primer restaurante de Soria en lograr una estrella Michelin, con una cocina de menú degustación que gira en torno a las setas y la trufa. Pero si buscas algo más llano siempre puedes probar El Maño, de cocina de la zona.
Respecto a los alrededores, merece la pena estirar el viaje para ver el Cañón del Río Lobos, un desfiladero de paredes calizas sobrevolado por buitres leonados, con una ermita templaria al fondo. En dirección a la sierra de Urbión está la Laguna Negra, y más arriba las lagunas glaciares donde nace el Duero. Y si hablamos de pueblos, los vecinos Vinuesa, con sus casonas de indianos; Covaleda y Duruelo de la Sierra; y San Leonardo de Yagüe, con su fortaleza, ponen la joya a la corona.
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