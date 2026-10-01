Delici, tres territorios para saborear

¿Y si el próximo viaje por los Pirineos comenzara alrededor de una mesa? DELICI propone cinco rutas transfronterizas de entre 5 y 9 días para recorrer el País Vasco francés, el Béarn y Navarra a través de su gastronomía, pero también de sus pueblos, paisajes y patrimonio.

El viaje puede empezar saboreando unos pinchos en Pamplona, continuar entre los productos de las granjas del valle de Ultzama y llevarnos después hasta los quesos con denominación de origen protegida Ossau-Iraty y Roncal. Más adelante esperan los viñedos y los vinos de Irouléguy y Jurançon, nuevas mesas y productores dispuestos a compartir su saber hacer.

vista aérea del pueblo de Erratzu, situado en el verde y montañoso Valle de Baztán. / GATURI2

Pero aquí la gastronomía es también un excelente atractivo para descubrir el territorio. Entre dos paradas, el turista puede perderse por las calles de los pueblos del valle de Baztan, descubrir las catedrales de Bayona y Pamplona o pasear entre las casas de entramado de madera de Salies-de-Béarn, la Ciudad de la Sal.

Las cinco rutas están pensadas para viajar sin prisas y elegir según los propios gustos: montaña u océano, pueblos con carácter, patrimonio, naturaleza o caminos cargados de historia. También incluyen sugerencias de alojamientos adheridos a DELICI para seguir disfrutando de la experiencia durante toda la estancia.

Sabores con nombre y apellido

Detrás de cada etapa hay personas. Productores que trabajan la tierra, restauradores que transforman los productos locales, alojamientos y profesionales del turismo que conocen su territorio y lo comparten con quienes llegan.

DELICI reúne hoy a 30 productores locales, 55 restaurantes y 88 actores turísticos. / GATURI2

DELICI reúne hoy a 30 productores locales, 55 restaurantes y 88 actores turísticos entre alojamientos, empresas de actividades y lugares de visita. Una red que permite acercarse a los Pirineos no solo a través de lo que se come, sino también de quienes cultivan, elaboran, cocinan y transmiten.

Porque la gastronomía cuenta mucho más de un destino de lo que encontramos en un plato. Habla de paisajes, de patrimonio, de formas de vida y de saberes que han pasado de generación en generación.

Delicioso y sostenible, por naturaleza

Esta manera de viajar se resume en el lema de DELICI: «Delicioso y sostenible, por naturaleza».

La apuesta por los productos locales y de calidad, los circuitos cortos y unas prácticas turísticas más responsables y sostenibles forman parte de la experiencia. Productores, restauradores y profesionales del turismo comparten además el objetivo de reducir el impacto ambiental y social de su actividad y favorecer experiencias accesibles a públicos diversos.

Una filosofía «de la granja a la mesa» que permite disfrutar del destino y, al mismo tiempo, acercarse a quienes lo hacen vivir.

Ristras de pimientos de Espelette secándose al sol en la fachada de una casa del País Vasco francés / GATURI2

Tres territorios, tres identidades

El País Vasco francés, el Béarn y Navarra comparten Pirineos, pero cada uno conserva su propia identidad, sus productos y sus tradiciones. Y es precisamente esa diversidad la que enriquece el viaje.

De una mesa a otra, de un paisaje a otro, DELICI invita a cruzar la frontera y descubrir cómo la gastronomía cuenta la historia y el carácter de cada territorio.

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DELICI se ha creado en el marco del proyecto europeo GATURI 2 EFA 043/01 ha sido cofinanciado en un 65% por la Unión Europea a través del programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).