La Vía Verde que cruza el mayor mar de olivos de España mide 128 kilómetros y es la más transitada de España: une dos provincias andaluzas, entre viaductos del siglo XIX y antiguas estaciones rehabilitadas

Una Vía Verde es una manera nostálgica de recorrer un paisaje y sumergirse por completo en naturaleza. Porque utiliza un antiguo trazado de tren que desde hace años está en desuso y que se ha transformado en camino o ruta para realizar andando o en bicicleta (son los únicos medios de transporte permitidos).

Jaén, en medio de una campiña de olivares / Istock

Solo en España hay unas 145 Vías Verdes, que en total suman alrededor de 3600 kilómetros, según las cifras que maneja una fuente tan oficial como la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE). Y de todas las provincias de España, Andalucía es la que más Vías Verdes concentra, tanto por número de itinerarios como por kilómetros acondicionados.

Adriana Fernández

Dicho de un modo mucho más épico: Andalucía es la comunidad líder en el ránking de las Vías Verdes, con más de 700 kilómetros según las cifras actuales de la red, muy por delante de Castilla y León, segunda en este curioso ránking, con alrededor de 480 kilómetros de trazado.

El oro de las Vías Verdes andaluzas

De todas las rutas sobre antiguos ferrocarriles que hay en Andalucía, hoy nos quedamos con la Vía Verde de del Aceite, y no solo por el nombre tan sugerente, sino por el paisaje por el que discurre: el mar de olivos más grande de toda España. Tanto es así, que el tren que circulaba por sus vías se conocía como el Tren del Aceite. Y esta es su historia.

Una ruta salpicada de puentes de hierro levantados en el siglo XIX / Istock

La Vía Verde del Aceite aprovecha el antiguo trazado ferroviario de la línea que unía Linares con Puente Genil, construida entre 1882 y 1893. Se trataba, por tanto, del tren que conectaba Jaén con Córdoba y, a través de la red ferroviaria, permitía sacar hacia Málaga y otros mercados los productos típicos de la zona, especialmente aceite de oliva. De ahí que se le conociera con ese nombre popular.

La línea, como tantos otros trazados ferroviarios, dejó de funcionar definitivamente en los años 80, hasta que fue recuperada años después como Vía Verde. Suma 128 kilómetros de ruta, que atraviesan actualmente las provincias de Jaén y Córdoba por el mismo lugar por el que antes se situaban las vías del viejo tren. Y el tramo que circula por Jaén es, posiblemente, uno de los más espectaculares.

El tramo más espectacular de la Vía Verde

La vía atraviesa la Campiña de Jaén, probablemente uno de los paisajes de olivar más reconocibles y de mayor tamaño de todos los que hay en España, con las sierras de Jabalcuz, La Grana, La Caracolera y Ahillos. Son unos 55 kilómetros de trazado en los que, por el tipo de infraestructura que atesora, se ha convertido en uno de los tramos más bonitos de toda la ruta.

Es la Vía Verde más transitada de España / Istock

Y es que este tramo concentra hasta nueve grandes viaductos de hierro levantados en el siglo XIX y construidos expresamente para que el ferrocarril pudiera navegar por este mar de olivos. Algunos son tan espectaculares que alcanzan más de 200 metros de altura. Si a eso le sumas dos túneles, tres pasarelas, cinco pontones (o plataformas flotantes) y antiguas estaciones ferroviarias, la ruta se transforma por completo en un viaje al pasado.

No es de extrañar que la Vía Verde del Aceite sea, además de una de las más importantes de Andalucía, la Vía Verde con más usos registrados de toda España. Solo en 2025 registró más de 848 000 usos solo en su tramo jiennense, según el Observatorio de Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Un tramo que en 2024 superó los 902 000, año en el que también lideró el ránking nacional.