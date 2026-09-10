La meca de la gastronomía española es una calle "barata a ojos del turista": tiene 50 bares en una calle, ambiente animado y es el lugar donde comer las mejores tapas del mundo

Hay un tópico que dice que tener un bar es el sueño de todo español; y es que los bares forman una parte indiscutible de nuestra cultura, son el principal punto de encuentro entre amigos y familias, además de ser el sitio donde disfrutar de algunos de los mejores platos de nuestra preciada gastronomía. Templo indiscutible del tapeo, los bares y tabernas de alrededor del país gozan todos de una gran fama, pues además de contar con una excelente carta, el ambiente que se crea en ellos es único en el mundo.

Las tapas son parte imprescindible de la cultura gastronómica española / Istock / MEDITERRANEAN

Aún así, existe el debate sobre cuál es el lugar donde mejor se come del país, una tarea realmente difícil. En muchas ciudades, no solo aquí sino alrededor del mundo, los mejores establecimientos se ubican en una misma calle, como pueden ser la rúa do Franco en Pontevedra o la calle Laurel en Logroño. Esto mismo ocurre en el Tubo, un entramado de calles en el centro de la ciudad de Zaragoza donde se concentran medio centenar de bares y tabernas.

Adriana Fernández

Meca de la gastronomía en Zaragoza

Considerado uno de los principales epicentros gastronómicos de España, el Tubo se caracteriza por el trazado estrecho y enrevesado de las calles que lo conforman. En apenas unos pocos metros, las calles Mártires, Pino, Cinegio, Cuatro de Agosto, Libertad, Ossau, Estébanes, Blasón Aragonés y la Plaza Santiago Sas dan forma a este rincón tan único. Aquí no solo se come bien, y a buen precio, sino que es también una de las zonas con un ambiente más animado y encantador de la ciudad.

Declarado Bien de Interés Turístico desde hace unos meses – reconocimiento más que merecido por todo el trabajo realizado en sus establecimientos –, el Tubo nunca decepciona. Tanto locales como visitantes se acercan a este enclave para disfrutar de unas buenas tapas, pues al haber tantos bares y restaurantes, hay opciones para todos los gustos y presupuestos, con lo que a ojos de turistas y vecinos es bien económico.

Uno de los mayores iconos de la zona es El Champi, todo un clásico que basa su carta en los champiñones de calidad y presentados con variaciones exquisitas, destacando los champiñones a la plancha con ajo y gamba. De visita prácticamente obligada son La Miguería, que lleva sirviendo migas de varios tipos desde 1995; las Bodegas Almau, fundada en 1870 y donde vinos de barril conviven con conservas y anchoas; o la Taberna Doña Casta, donde comer las mejores croquetas de la zona. Más moderno, el Méli del Tubo es uno de los locales más innovadores de estas calles. Con una mezcla de tradición y alta cocina en sus tapas, a conseguido atraer a una clientela más joven y cosmopolita a El Tubo.

Un rincón de encuentro

Todas ellas peatonales, las calles de El Tubo no son tan solo un lugar al que ir a comer y disfrutar de un buen tapeo. El ambiente que los múltiples establecimientos crean en este espacio tan reducido – con personas entrando y saliendo de manera constante, el aroma de tapas y vinos perfumando la atmósfera, y el sonido de los comensales pasándolo bien – hace que ir de tapeo al Tubo sea una de las mejores experiencias que uno puede vivir en Zaragoza.

La fama de esta zona no se ha limitado al territorio, y su prestigio ha conseguido traspasar fronteras. Revistas y periódicos de alrededor del mundo lo han nombrado como uno de los mejores destinos gastronómicos urbanos, valorando la relación calidad-precio de sus establecimientos y el equilibrio entre tradición y vanguardia que consigue mantener. También los viajeros especializados se hacen eco de el Tubo, recomendando a todo aquel que quiera entender la cultura del tapeo español que se acerque, pues encontrará aquí su esencia más pura.