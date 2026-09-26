La casa rural más famosa de la élite de Cantabria: un refugio de montaña reconvertido en alojamiento de diseño en medio del Valle del Pas
Tres cabañas de piedra rehabilitadas con materiales locales, chimenea y todas las comodidades en plena Vega de Pas.
A orillas del río Pas, entre prados infinitos, montañas y las icónicas construcciones de piedra que puedes encontrar por toda la comarca pasiega, un modelo de vida centrado en el campo está viviendo una segunda juventud. En este escenario idílico, ese en el que pensamos cuando la ciudad se nos echa encima y necesitamos un respiro en medio de la naturaleza, se levanta Cabañas de Pax.
Este conjunto de tres alojamientos conservan la arquitectura tradicional de la zona, pero solo hay que abrir la puerta para ver que esto de tradicional tiene poco y dentro se esconde un cuidado interiorismo a la altura de cualquier revista de diseño: chimeneas de leña, bañeras exentas con vistas y una decoración cálida y sofisticada. Detrás de esta reconversión se encuentra la propia familia Botín, con el arquitecto Pepe Gómez-Acebo Botín (sobrino de Ana Patricia Botín) al frente de la rehabilitación.
Para llegar hasta este rincón vas a tener que adentrarte en el paisaje de Vega de Pas. El complejo se sitúa a la misma vera del río Pas, a escasos cinco minutos en coche del centro del pueblo.
El conjunto lo integran tres estancias: Arce, la casa principal y más espaciosa, junto a los apartamentos Espino y Serbal. Se nota que no son réplicas modernas levantadas desde cero para fingir un esilo rústico. El proyecto rescata viejas cabañas pasiegas originales y devuelve a la vida sus elementos autóctonos mediante materiales y técnicas tradicionales de la comarca.
Durante las obras de restauración se empleó piedra de cantera local para reforzar muros y lindes, laja tradicional para vestir las cubiertas y maderas de roble y castaño para vigas, suelos, techos y arcones. Además, el proyecto contó con el saber hacer de artesanos de la zona, esos que conocen las técnicas de toda la vida.
En la cabaña de invitados, por ejemplo, las estancias principales ocupan la planta baja, justo el lugar donde antiguamente dormían y se resguardaban del frío las vacas y las ovejas. La estructura de piedra original sigue intacta, pero el interior se ha rediseñado por completo para ofrecerte mas confort.
Arce dispone de tres amplios dormitorios dobles, dos baños completos, cocina integrada, un gran comedor para diez comensales y un salón protaagonizado por una chimenea de leña. Por su parte, Espino y Serbal están ideados para escapadas en pareja, ya que son espacios recogidos con cocina, baño, zona de estar y su correspondiente chimenea. Lo mejor de Espino es su bañera exenta colocada frente a un ventanal que mira hacia las cumbres. Es imposible querer salir de ahí con esas vistas.
Un proyecto familiar volcado en la cultura de los Valles Pasiegos
Detrás de este rescate patrimonial se encuentra la familia formada por Paloma Botín O'Shea y Ricardo Gómez-Acebo, con la firma de su hijo, el arquitecto Pepe Gómez-Acebo Botín, en el desarrollo técnico de las obras. El proyecto nació de querer frenar el abandono del patrimonio de los Valles Pasiegos. Como ha explicado el propio Pepe Gómez-Acebo Botín, su familia descubrió este valle hacia el año 2000. Lo que comenzó como un flechazo de verano acabó con el firme compromiso de restaurar cabañas tradicionales, destinando algunas a uso privado y otras al turismo rural.
Además de esta iniciativa centrada en la arquitectura, en las fincas que rodean las casas se mantiene una pequeña explotación ganadera de razas autóctonas. Durante tu estancia te vas a cruzar con ovejas, gallinas, un huerto ecológico y los imponentes mastines que velan por la finca.
¡Y ni siquiera tendrás que salir a buscar restaurante! El alojamiento prepara comidas y cenas caseras bajo petición previa, sirviendo clásicos de la zona como el cocido montañés, lechazo al horno, guiso de ternera de la comarca o verduras recién cortadas de la huerta. Muchos de estos ingredientes proceden de la propia finca o de pequeños productores de los alrededores.
- Nadie lo visita, pero dicen que es 'el mar Muerto de Aragón', perfecto para ir en octubre: tiene propiedades medicinales, se puede flotar en su agua salada y está en plena naturaleza
- La ciudad favorita de la clase media para una escapada en octubre es el 'templo del vino': Patrimonio de la Humanidad, tiene gastronomía marinera y está a 2 horas de España
- Mario Pérez (23 años), dueño de un bar en un pueblo de 100 habitantes en Cuenca: 'Quiero poder vivir en mi pueblo. Para mí el éxito es que no me tenga que ir
- Todos van a Jordania, pero pocos conocen la joya de Almería que llaman 'la Petra española': un cañón de 15 metros de altura que se puede recorrer en una ruta de senderismo
- De estilo Belle Époque y Bien de Interés Cultural: la estación de tren más bonita de España es perfecta para un fin de semana en octubre y parece el palacio de una emperatriz
- El curioso pueblo de Burgos que ha ganado 66 habitantes en siete años: 'Aquí hay trabajo y se vive bien. Si tuviera viviendas, seríamos 500
- Ángeles García, viajera habitual del Imserso, dicta sentencia sobre los hoteles: ' barato no significa que todo valga
- El pueblo perfecto para un fin de semana en octubre donde se fabrican 'las galletas más antiguas de España': una joya románica, un monasterio del siglo X y la cuna del pianista Isaac Albéniz