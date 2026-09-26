La histórica ciudad a un paso de Madrid donde se ha rodado ‘La bola negra’ de Los Javis: una villa medieval, con castillo y catedral, perfecta para una escapada de película

Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, llegan a las pantallas con La bola negra, una producción que entrelaza la vida de tres hombres en tres épocas distintas y toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca. Con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close, la película llega con las expectativas muy altas, pues ya ha recibido el premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y ha sido seleccionada para representar a España en los Oscar. Su estreno ha sido este 25 de septiembre y parece que el éxito ya está asegurado.

Casco antiguo de la ciudad de Sigüenza / Istock

Para recrear este apasionante relato de deseo, dolor y herencia, la pareja de directores buscó locaciones con un gran peso histórico. En octubre del año pasado, Sigüenza se convirtió en el plató principal del rodaje, abriendo sus empedradas calles, sus casonas solariegas y sus dos monumentos estrella: la catedral y el castillo. Lo mejor es que no tienes que esperar a ver la película en pantalla grande para enamorarte del escenario. Puedes plantarte allí en poco más de una hora desde Madrid y recorrer una de las villas medievales más especiales de Guadalajara.

Adriana Fernández

Te recomendamos arrancar el paseo en la Plaza Mayor, un espacio porticado de estilo clasicista que fue mandado diseñar por el cardenal Pedro González de Mendoza. Desde aquí vas a toparte de frente con una de las siluetas más conocidas de la arquitectura española: la Catedral de Santa María.

Plaza Mayor en Sigüenza, Guadalajara / Istock

La catedral fue iniciada a mediados del siglo XII y concluida en el siglo XV. Sus dos grandes torres sobrias flanqueando la fachada occidental recuerdan que el templo formaba parte de las murallas de la ciudad. Una vez cruces sus puertas, podrás descubrir un templo fascinante que mezcla el románico tardío con el gótico y el renacimiento.

Doncel de Sigüenza, en Guadalajara / Istock

En el interior te aguarda el verdadero icono y gran tesoro de Sigüenza: la capilla de San Juan y Santa Catalina, donde descansa el sepulcro de Martín Vázquez de Arce, conocido popularmente como el Doncel. La escultura funeraria, tallada con el joven militar recostado y leyendo tranquilamente un libro, es una obra cumbre del arte hispánico que te aseguramos no te dejará indiferente.

La huella eterna del Doncel El alma de Sigüenza está inseparablemente unida a la figura de su heroico Doncel. Murió trágicamente en 1486 durante el cerco a Granada y la leyenda de este caballero de la Orden de Santiago va a estar presente a o largo de toda tu visita. Su residencia familiar, la Casa del Doncel, es un palacio gótico en pleno corazón del barrio alto. Una vez lo hayas visitado, puedes perderte por las callejuelas de la antigua judería y asomarte a las puertas de la muralla como el Portal Mayor o la Puerta del Hierro.

Desde la plaza, lo ideal es remontar la calle Mayor para perderte por las callejuelas que conforman la "Travesaña". Por el camino te irás encontrando con la Puerta del Sol, la iglesia románica de Santiago, la iglesia de San Vicente o la célebre Casa del Doncel.

Interior de la Catedral de Sigüenza, Guadalajara / Istock

En lo más alto del cerro se alza la otra gran fortaleza de Sigüenza. Levantado sobre una antigua alcazaba islámica, el castillo se convirtió tras la reconquista en la residencia palaciega de los obispos. Tras sufrir graves deterioros en las guerras de los siglos XIX y XX, el edificio fue rehabilitado y hoy en día es un Parador.

Te recomendamos subir hasta sus murallas y cruzar su patio de armas. Desde allí tienes una espectacular panorámica sobre los tejados rojizos del casco histórico, con las agujas y torres de la catedral sobresaliendo.

Castillo de Sigüenza / Istock

Una de las grandes ventajas de Sigüenza es que su casco histórico es pequeño y peatonal, así que lo mejor es que te pongas a andar desde la parte baja hasta el castillo y regreses por los callejones de la Travesaña Alta hacia la Plaza Mayor justo a tiempo para tomar el aperitivo.

El plan perfecto para un fin de semana

A escasos kilómetros del centro urbano encontrarás el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, un cañón calizo modelado por las aguas del río donde los buitres leonados anidan en la roca.

Paisaje agreste en las cercanías de Sigüenza / Istock

Un plan con el que es imposible equivocarse es dedicar la mañana a realizar alguna de las rutas senderistas por las hoces (puedes recorrer los parajes donde Félix Rodríguez de la Fuente rodó algunos de sus documentales más conocidos) y reservar la tarde para perderte tranquilamente entre las calles de la villa.