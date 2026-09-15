La meca de la gastronomía española tiene más de 30 tascas en una calle empinada de solo 150 metros: el paraíso de las tapas gratis en una ciudad histórica y monumental

En el mapa de las mejores calles de España para salir de tapas y disfrutar de una gastronomía típica, hay una que nunca falla, y está en Granada. Se la conoce como la meca de la cocina gratuita en miniatura porque, a diferencia de lo que sucede en San Sebastián, maestros de los pintxos elaborados con precisión, lo de Granada va incluido en el precio de cada ronda de bebidas, sin coste adicional. Y eso, además de gratis, es un verdadero lujo (sobre todo para muchos bolsillos).

Granada / Istock / Guillermo Perales

Es la calle Elvira, una de las arterias principales de la ciudad, situada en el centro histórico, justo en uno de los extremos de la plaza Nueva, centro neurálgico del turisteo de Granada. Y se extiende en dirección noroeste hasta terminar en la histórica Puerta Elvira. Dicho de otro modo mucho más visual, para quienes no conozcan Granada: está en el extremo sur del icónico barrio del Albaicín, lo que convierte a la calle Elvira en una de las conexiones principales entre el centro llano con las cuestas del barrio histórico.

Adriana Fernández

Lo de las cuestas conviene no pasarlo por alto, porque lo de las calles empinadas, en la ciudad de Granada, es prácticamente una constante. La calle Elvira, sin ir más lejos, es un gran ejemplo.

Todo en Granada son cuestas / Istock

La ciudad de las colinas

La propia ciudad de Granada, situada en la falda de Sierra Nevada, se levanta a los pies de tres colinas históricas, lo que explica lo accidentado de su terreno: La Sabika, que es la colina donde se alza el conjunto monumental de la Alhambra; San Cristóbal, donde se asienta gran parte del histórico barrio del Albaicín; y Valparaíso y Sacromonte, los cerros vecinos famosos por sus casas cueva y su tradición flamenca.

Eso explica que las calles del centro histórico también están en cuesta, como sucede con la calle Elvira, epicentro del tapeo granadino. En sus poco más de 150 metros, se pueden contabilizar alrededor de 30 tabernas, entre tascas, bares, cafés y restaurantes. Y lo habitual en cada uno de ellos es la tapa, siempre gratis, y casi siempre diferente. Eso ha hecho de este lugar uno de los núcleos gastronómicos más característicos del centro histórico de la ciudad.

La plaza Nueva, inicio de la calle Elvira / Istock / Diego Grandi

Qué hace que la calle Elvira sea tan especial

Lo que hace que esta calle sea tan especial dentro del contexto culinario de la ciudad no es la excelencia hoy la alta cocina, dicho sin menospreciar, por supuesto, sino el hecho de que se ha convertido en una meca del tapeo más popular, barato, mestizo, cualidades muy arraigadas a la propia identidad de Granada.

La Puerta Elvira / Istock

Aunque para identidad, la de la propia calle Elvira. Discurre desde la zona de la Puerta de Elvira hacia la plaza Nueva, como decíamos, un lugar histórico situado a los pies del Albaicín. Eso ha hecho que esta calle haya sido desde siempre una de las grandes vías de entrada al barrio.

Y su gastronomía es fiel reflejo de esta ubicación: junto al tapeo más típicamente andaluz, convive una fuerte presencia de cocina árabe y de Oriente Próximo. Como muestra, la cantidad de teterías o restaurantes de cocina marroquí, siria o libanesa que se pueden encontrar en la calle y alrededores. Una calle medieval de ambiente andaluz y sabores árabes.