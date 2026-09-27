La ciudad con el paseo marítimo más bonito del mundo está en España y es perfecto para un fin de semana: mide 26 kilómetros y está rodeado de palmeras

Las olas del Atlántico te van a acompañar a lo largo de la costa oriental de Lanzarote durante más de 26 kilómetros. Este larguísimo paseo marítimo conecta de punta a punta Puerto del Carmen con Costa Teguise, cruzando otros municipios. Es un recorrido perfecto para caminar, salir a correr o pedalear con la inmensidad del océano a un lado y la impactante geografía volcánica de la isla al otro. El olor a brisa marina está, por supuesto, por todas partes.

El Puerto del Carmen en Lanzarote / Istock / RussieseO

Pero no pienses en la típica avenida urbana encajonada en una sola ciudad. Aquí te vas a encontrar con un gran corredor litoral que une varios municipios. Como tiene esa escala tan amplia creemos que es un plan fabuloso para una escapada de fin de semana: puedes elegir un tramo concreto para recorrerlo con calma o retarte a completar sus más de 26 kilómetros de una sola tirada.

Tu ruta puede arrancar en Puerto del Carmen, una de las zonas turísticas con más ambiente de la isla, y avanzar hacia el norte hasta desembocar en Costa Teguise. Entre ambos extremos van a aparecer Playa Honda y la capital, Arrecife.

Si decides empezar en Puerto del Carmen, vas a bordear la emblemática Avenida de las Playas, que discurre al lado de arenales tan conocidos como playa Grande, Los Pocillos, Matagorda y la acogedora playa Chica. Nos encantan las vistas, pero no vamos a negar que adoramos ir encontrando restaurantes, terrazas y chiringuitos constantemente para poder hacer paradas siempre que nos apetece tomar algo con los pies casi tocando la arena.

Puerto del Carmen en Lanzarote / Istock / Aiselin82

Tras alguna que otra parada, sigue caminando hacia Arrecife. La senda se acerca a Playa Honda y aquí vas a encontrar una de las estampas más curiosas: en la zona de la playa de Guacimeta, el paseo discurre a escasos metros de la pista del aeropuerto y puedes ver pasar los aviones muy cerquita mientras el mar te salpica. ¡Es una pasada!

Poco después llegarás en Arrecife. Aquí el recorrido se vuelve más urbano y, por si te faltaba, ya tienes otra excusa perfecta para hacer una pausa, tomar algo en las terrazas antes de seguir hacia el norte.

Lava negra, playas doradas y palmeras

De lo mejor de esta caminata es que el paisaje nunca se te va a hacer monótono ni aburrrido. Aunque tampoco debe extrañarte teniendo en cuenta que estamos hablando de 26 kilómetros de paseo en los que caben tramos urbanizados, playas vírgenes y lenguas de lava negra al lado del azul turquesa del Atlántico.

El paisaje volcánico de Lanzarote / Istock / rusm

Añade a estos colores el toque verde de las palmeras que te irán dando sombra en los tramos más concurridos donde se encuentra esa arquitectura típica de casas bajas y encaladas en blanco que define la identidad de Lanzarote. Ten claro que no vas a querer guardar la cámara en ningún momento.

Además, en el paseo puedes descubrir varias de las mejores playas de la costa este. Al llegar a Costa Teguise, por ejemplo, la senda te dejará a las puertas de las playas de Las Cucharas, Los Charcos y El Jablillo. Aprovecha a tumbarte al sol y darte un chapuzón, porque no te olvides que no hace falta que te pegues una paliza si no te apetece. La gracia de esta ruta es que puedes adaptarla a tu ritmo y las ganas que tengas de moverte.

Pero si te va la marcha y te planteas el reto de completar el trayecto entero de una sola vez, calcula que te llevará entre cinco y seis horas a buen ritmo, sin contar las paradas para descansar o comer. Para lograrlo vas a tener que reservar casi toda la jornada.

Arrecife es la capital de Lanzarote / Istock / Meinzahn

Sin embargo, una alternativa mucho más tranquila para tu escapada es dividir el itinerario por fases. Puedes dedicar la mañana del primer día a explorar el tramo entre Puerto del Carmen y Playa Honda; reservar la tarde para Arrecife y, al día siguiente, recorrer la parte que conduce a Costa Teguise. Otra opción ideal es alquilar una bicicleta: como el relieve es por lo general llano, pedalear junto al mar es una gozada.

El paseo marítimo más largo de Europa está en España y mide 26 kilómetros: un recorrido por paisajes únicos / Istock / Aiselin82

Aunque parezca que lleva ahí toda la vida, la unión completa de este recorrido es fruto de un proyecto litoral culminado en 2016, cuando se terminaron de enlazar los distintos tramos para fijar una vía peatonal y ciclista continua de 26,63 kilómetros.