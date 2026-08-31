El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "el mejor pulpo de Galicia”: un paseo marítimo de madera con fachadas de colores y galerías acristaladas, cuna de astilleros reales

Teniendo en cuenta que casi cualquier lugar de Galicia es ideal para comer muy bien, saber que existe un destino donde las preparaciones de pulpo son exquisitas, es un aliciente que invita a pensar ya en la próxima escapada. Y sabemos cuál es: el pueblo en el que estamos pensando está al norte del norte, en A Coruña, a orillas de la ría y muy cerca de los históricos astilleros de Ferrol: es Mugardos.

Fachadas de colores y galerías acristaladas tan típicas de A Coruña. / Istock

Mugardos se sitúa en la orilla sur de la ría de Ferrol, justo enfrente de la ciudad que le da nombre: si fuésemos en línea recta, apenas las separan cuatro kilómetros de distancia; por tierra, son unos 20. Es más, existe conexión marítima Ferrol–Mugardos en barco, cruzando la ría, que hoy en día apenas dura unos minutos.

Sara Fernández García

Históricamente, la ría entera quedó profundamente transformada por la construcción naval y la presencia de la Armada en Ferrol desde el siglo XVIII. Los astilleros, arsenal, cuarteles y servicios de la Marina hicieron que esta ciudad gallega se convirtiera en el gran centro naval de la comarca. Y no lo hizo sola.

La entrada de la ría y los astilleros se protegieron con un sistema defensivo cruzado, entre el Castillo de La Palma (situado en Mugardos) y el Castillo de San Felipe (en Ferrol). De ahí que a esta pequeña localidad marinera de la ría se la considere también cuna de aquellos astilleros gallegos que tanta fama y prestigio han dado a la zona, creados en el siglo XVIII.

Castillo de La Palma, símbolo defensivo de la ría y de Mugardos. / Istock

Un centro histórico de cuento marinero

Aunque la villa no está declarada Conjunto-histórico, como sí sucede con otras localidades vecinas, el casco antiguo de Mugardos cuenta con protección como Área de Rehabilitación por su gran valor histórico y etnográfico destaca por sus tradicionales casas marineras con galerías acristaladas tan típicas de A Coruña, balcones de hierro forjado y fachadas con colores desgastados por el salitre frente a la ría de Ferrol.

Su trazado es el típico de las villas marineras, con calles típicas como el Camiño Real, aunque si por algo destaca Mugardos es por el Castelo da Palma, una imponente fortaleza militar del siglo XVI situada a la entrada de la ría que defendía el acceso naval a Ferrol. Y luego está su legado romano. En el término municipal se localiza el Centro de Interpretación de Caldoval, que resguarda los restos de una villa marítima romana (villa a mare), así como los yacimientos de la villa romana de Noville.

Una villa marinera encantadora incluso con niebla / Istock

Es una villa que forma parte del mismo paisaje histórico y marítimo que Ferrol, hasta el punto de que Turismo de Galicia la incluye expresamente entre las villas marineras de la ría. Lo más curioso es que a Mugardos se la conoce como la “Dos Veces Real Villa” porque recibió el título de Villa Real en dos ocasiones, de dos monarcas distintos. Primero fue Felipe III, quien concedió a Mugardos el privilegio de ser Real Villa, y posteriormente fue Carlos II quien volvió a concederle el mismo título, aparentemente y según fuentes históricas consultadas, sin tener constancia del privilegio anterior.

Un pueblo marinero con un pulpo delicioso

Apenas cuenta con unos 5000 habitantes (frente a los 65000 de Ferrol) y es un pueblo pesquero que presume de puerto histórico, un precioso paseo de madera y una más que merecida fama de pulpo que, por supuesto, aquí se come a la mugardesa. A diferencia del conocido pulpo á feira (a la gallega), que se sirve cocido y aderezado en seco con aceite, pimentón y sal, la versión mugardesa es un plato de cuchara, un guiso marinero estofado caldoso y muy sabroso propio de esta villa pesquera.