El restaurante favorito de Jesús Calleja está en León: “Es un sitio muy especial, donde me siento como en casa”

El aventurero, montañero y presentador de televisión, Jesús Calleja, lleva toda su vida viajando tanto dentro como fuera de España, no solo le hemos visto ascender al monte Everest o a las Siete Cumbres, también lo hemos visto probar todo tipo de comidas, desde insectos y larvas en el sudeste Asiático, carne de animales exóticos en Madagascar, platos callejeros en China hasta las famosas pizzas del exitoso chef Pepe Rodríguez, en Italia. Las opciones han sido variadas, tanto como a los países que ha ido visitando en sus famosos programas en Cuatro como “Planeta Calleja” o “Volando Voy”, que reúnen más de un millón de espectadores.

Sara Fernández García

Pero si algo tenemos en común Calleja y yo, es que como la comida de casa ninguna y es que para el leonés, a pesar de haber pisado todas partes del mundo, su restaurante favorito al que decide escapar y disfrutar con sus amigos, está en León, más concretamente en la Calle San Marcelo 18, en pleno casco histórico de la Ciudad, hablamos del restaurante Clandestino Gastrobar, incluso, ha llegado a invitados de sus programas, como David Bisbal, Álex González o Dani Rovira.

Catedral de león / Istock / MarioGuti

Fusión, ambiente y coctelería: Todo sobre Clandestino Gastrobar

Gracias a una entrevista que dio para la Guía Repsol, pudimos conocer un poco más este sitio y entender por qué es el preferido de Calleja. Él mismo decía que “es un sitio muy especial, donde me siento como en casa”. Y la verdad es que tiene toda la razón, al final, un buen restaurante no es solo comer bien, sino lo a gusto que te hace sentir y los recuerdos que te llevas de allí, justo lo que le pasa al leonés, "es un sitio que se ha puesto muy de moda para tomar cortos y tapear por la ciudad" explicó él.

Calle vacía al amanecer en León, España / Istock / JOEL CARILLET

Algo que lo hace especial, es su gran propuesta gastronómica que fusiona la cocina tradicional leonesa con toques internacionales y orientales, su carta incluye tapas elaboradas, raciones para compartir, bao buns, que para quien no lo sepas son panecillos de origen asiático que se cocinan exclusivamente al vapor, carnes a la brasa y pescados frescos.

El Dato Lo mejor es su precio, no tendrás que gastarte una millonada, solo necesitas entre los 25 y 40 euros por persona.

Algo que impresiona es su decoración cuidada de estilo industrial y acogedora con un ambiente acogedor, luz tenue y una terraza interior cubierta. Además, cuenta con una carta de coctelería de autor u copas, ideal para sobremesa, entre los que destacan la clásica piña colada, perfecta si se apetecen sabores más dulces y cremosos, el Old Fashioned, si te gusta más los sabores destilados e intensos o el Pornstar Martini, si tiras más por lo refrescante con ese gran toque tropical.

León Ciudad España con Catedral de León Vista Drone / Istock / Mlenny Photography : Alexander Hafemann

Costillas glaseadas, el plato favorito de Jesús Calleja

Las costillas de cerdo glaseadas a la barbacoa, es sin duda la estrella de la carta y una de las principales razones por las que Calleja se escapa a comer a este restaurante siempre que puede. Su secreto es que se cocinan a baja temperatura para conseguir que la carne quede tan tierna que se desmoche sola del hueso a tocarla, su toque final es su glaseado ahumado dulce que carameliza la capa exterior logrando un equilibrio perfecto entre crujiente, sabroso y meloso.

El Dato Se suele servir con patatas o guarnición casera, pero sobre todo son ideales para compartir o para disfrutar tu solo si eres un auténtico fan de la buena carne.

Otros de sus platos imprescindibles que no puedes irte sin probar son los Baos de carrillera o panceta, panecillos al vapor esponjosos rellenos de guisos melosos con salsas orientales, su exitoso Tartar de atún o salmón, con un rebozado crujiente y un interior casi liquidó, sus tacos de carne o pescado, uno de los clásicos de tapeo que siempre triunfa entre los turistas o sus hamburguesas gourmet, elaboradas con carne de máxima calidad en pan brioche, ideales para cenar y compartir con tus amigos.

Con la barriga llena, es el momento perfecto para descubrir León

Es considerada la provincia con más Reservas de la Biosfera en el mundo, entre los que más destacan son los valles de Omaña y Luna o el Alto Bernesga. Cuenta con un patrimonio histórico excepcional, es de esas ciudades donde cada rincón cuenta su historia. Si no sabes muy bien por dónde empezar, es muy fácil, su primera parada debe ser la Catedral de Santa María de la Regla, una joya del gótico francés del siglo XIII, famosa internacionalmente por sus casi 1800 metros cuadrados de vidrieras medievales.

Basílica de San Isidoro, León, Castilla y León / Istock / S. Greg Panosian

Seguimos con la cuna del románico, la Real Colegiata y Basílica de San Isidoro, en su interior encontrarás el Panteón de los Reyes, conocido como “Capilla Sixtina del Románico" por sus frescos del siglo XII. Si eres fan de arte y de Gaudí, tienes que visitar la Casa Botines, un impresionante palacio neogótico ubicado justo al lado del Clandestino Gastrobar, declarado Bien de Interés Cultural.