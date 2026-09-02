El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "las mejores almejas a la marinera de España": Conjunto Histórico-Artístico y una fortaleza medieval que flota sobre el Atlántico

No tiene el carácter medieval de Pontevedra, ni la espectacularidad paisajística de Combarro, ni la dimensión urbana de Vigo. Pero Baiona tiene un encanto propio y una historia única que la convierte en un destino ideal especial para una escapada. O dicho de otro modo, tiene historia, mar, patrimonio, playas, puerto y una gastronomía marinera exquisita.

Baiona tiene un encanto propio y una historia única / Istock

Situada en las Rías Baixas, al sur de Pontevedra, protegida por la península de Monterreal y frente a la ría de Vigo, presume de contar con un centro histórico reducido pero concentrado, muy fácil de recorrer a pie y de disfrutar caminando, algo que no pueden decir todas las villas marineras de la zona. Si a eso le sumamos una gastronomía envidiable, ya tenemos la excusa perfecta para ir a conocer esta villa ya (si es que todavía no lo has hecho).

Redacción Viajar

Un centro histórico para descubrir a pie

Declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico, el centro de la villa es tremendamente encantador: tiene calles estrechas y empedradas, casas de granito y soportales, plazas pequeñas y numerosa arquitectura religiosa. De todos los edificios que concentra, la excolegiata de Santa María, del siglo XIII, es especialmente interesante porque tiene ese aspecto casi defensivo tan característico de algunas iglesias medievales gallegas.

Declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico / Istock

Se puede ir caminando, sin mucho esfuerzo ni dificultades, desde la zona de Santa Marta hasta Monterreal, pasando por el puerto y las playas. Y es que se trata de un recorrido muy agradable y prácticamente llano en buena parte del trayecto. Una vez ahí, el paseo de Monterreal es probablemente el recorrido más bonito: se puede bordear la península de Monterreal siguiendo el Paseo de Monte Boi, un sendero de unos dos kilómetros que rodea las murallas de la fortaleza, con vistas continuas a la ría de Vigo, las islas Cíes y el Atlántico.

El gran símbolo arquitectónico de Baiona

La Fortaleza de Monterreal es probablemente lo que distingue a Baiona de otros pueblos costeros gallegos. Una construcción monumental que ocupa una península de unas 18 hectáreas. Está rodeada de unos tres kilómetros de murallas que parecen dominar el Atlántico frente a la bahía, y con tres torres históricas. Un recinto defensivo que podría contar la historia de siglos atrás (ocupa un recinto primitivo amurallado del siglo II a.C.) y que hoy está convertida en un fabuloso Parador de Turismo.

La Fortaleza de Monterreal es el gran símbolo de Baiona / Istock

Pero si por algo pasó a la historia Baiona es porque fue el primer puerto europeo donde se conoció la noticia del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Fue el 1 de marzo de 1493 cuando la carabela La PInta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón, llegó a Baiona con la noticia del viaje de Colón, una llegada que cada año se conmemora en Baiona con la Festa da Arribada.

El mejor marisco gallego

Baiona es un destino muy apropiado para comer marisco gallego, básicamente porque este es un lugar situado en plena cultura marisquera de las Rías Baixas, donde el cultivo y la recolección de bivalvos tienen una enorme importancia económica y gastronómica; no es de extrañar que en Baiona haya una concentración de lo más interesante de restaurantes especializados en productos del mar, como no podía ser de otro modo. Y las almejas están entre los platos más valorados.

En Baiona lo tradicional es cocinarlos a la marinera (ameixas á mariñeira), un plato profundamente asociado a Galicia y, en particular, a las Rías Baixas: aquí se preparan tradicionalmente con cebolla, ajo, vino blanco —a menudo Albariño— y pimentón. ¿Quién se apunta para ir a probarlas?