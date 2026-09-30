Javier (67 años), alcalde del municipio más pequeño de España, un pueblo de origen medieval que llegó a tener 200 habitantes: “¿Tranquilidad? Yo digo siempre que eso no es así"
La despoblación de los años 60 ha dejado el pueblo prácticamente desierto.
Escondido en la provincia de Toledo, a poco más de 20 kilómetros de Talavera de la Reina, se encuentra el que dicen que es el pueblo más pequeño de España, al menos en términos de población: actualmente hay unas ocho personas censadas, aunque la realidad es que tan solo viven de manera permanente dos o tres vecinos. Y eso es lo que le ha hecho merecedor de dicho título.
Eso sí, “los fines de semana, esto se llena”. La declaración es de su alcalde, Javier Boallín, uno de los pocos habitantes permanentes en este remoto municipio, tal y como él mismo afirmó este verano en una entrevista a El Español. Y, lo más gracioso de todo, es que quien piense que este es un pueblo tranquilo, parece que se equivoca. O al menos eso es lo que cuenta Javier.
“¿Tranquilidad? Yo digo siempre que eso no es así. En mi casa de Majadahonda no toca el timbre ni Dios; aquí, todos los días", le responde al periodista entre risas. Y es que el hecho de ser uno de los pueblos más pequeños y supuestamente ‘vaciados’ ha atraído, curiosamente, todas las miradas. Raro es el día que no pasa alguien preguntando a qué se dedican, en qué emplean el tiempo libre o incluso que si se vende una casa. “Eso pasa todos los días, ya no tiene gracia”, añade.
De la ‘city’ a la realidad más rural
La historia de Javier es cuanto menos curiosa: trabajó durante 40 años en una entidad bancaria como broker de bolsa, y ahora, a sus 67, se ha reconvertido en alcalde de esta pequeña localidad manchega. Y, como decíamos, no está solo, porque los otros habitantes del pueblo son familia: Estanislao, su hijo (que teletrabaja para una agencia de publicidad de Madrid) y Julian (su primo, y casualmente el anterior alcalde del pueblo).
Como cuenta Javier en la entrevista para El Español, vive en la que fuera casa de sus abuelos, una construcción tradicional con más de 200 años de antigüedad en la que conviven sin inmutarse los platos de cerámica de la herencia familiar con la smart tv y el altavoz inteligente. Y sin embargo, no puede ser más auténtico: “Venid, vais a ver lo que es la vida rural”, le adelanta al periodista antes de invitarle a descubrir el pueblo.
En el límite de la despoblación
Illán de Vacas es hoy es el pueblo más pequeño de España, pero en el pasado llegó a tener más de 200 habitantes. Eso fue en el siglo XIX, y solo cien años después, la población mermó hasta reducirse a solo un par de decenas de vecinos. Y así hasta llegar a los escasos tres habitantes con los que cuenta hoy.
Sin embargo, lo que poca gente imagina es la historia que hay detrás de este pequeño municipio, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. Y es que, aunque no está completamente documentado, sí existen referencias fechadas en 1210 de un lugar llamado Illán de Baccas, coincidiendo con un acuerdo fechado en Toledo y que hacía referencia a los límites entre Talavera y Escalona por orden del rey Alfonso VIII. ¿Casualidad? Seguramente no.
- Loles León (76 años), sobre el lugar donde están sus raíces: “Siempre he estado muy orgullosa de mis orígenes. Me miraban mal por ser de La Barceloneta, pero me encaraba'
- El refugio de Ana Belén es un lugar al que considera su “patria de la infancia”: “Ir al pueblo era volver a lo esencial”
- Buscan a cuatro personas que vivan cinco meses en la Antártida sin agua corriente ni internet: pagan 2.000 euros al mes por atender el correo y contar pingüinos
- Joaquín Sabina, sobre su refugio en Andalucía donde se ha retirado: 'El único sitio donde no me siento un extranjero
- El refugio creativo de Federico García Lorca fue un pueblo blanco que describió como “el sitio donde ha nacido Venus”: una joya pesquera y medieval que inspiró la 'Oda a Salvador Dalí
- Fernando (39 años), el único habitante de un pueblo del siglo IX en Soria: “Si otros hicieran lo que yo, no existiría la despoblación”
- El egiptólogo que desmiente los grandes mitos en torno a las Pirámides de Egipto: “Construir una catedral gótica era técnicamente más complicado”
- Miguel crió a sus tres hijos en una aldea sin carretera ni luz y consiguió que los tres estudiaran una carrera: “Yo prefiero esto que vivir en Madrid”