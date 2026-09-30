Javier (67 años), alcalde del municipio más pequeño de España, un pueblo de origen medieval que llegó a tener 200 habitantes: “¿Tranquilidad? Yo digo siempre que eso no es así"

Escondido en la provincia de Toledo, a poco más de 20 kilómetros de Talavera de la Reina, se encuentra el que dicen que es el pueblo más pequeño de España, al menos en términos de población: actualmente hay unas ocho personas censadas, aunque la realidad es que tan solo viven de manera permanente dos o tres vecinos. Y eso es lo que le ha hecho merecedor de dicho título.

A un paso de la histórica ciudad de Talavera de la Reina / Istock

Eso sí, “los fines de semana, esto se llena”. La declaración es de su alcalde, Javier Boallín, uno de los pocos habitantes permanentes en este remoto municipio, tal y como él mismo afirmó este verano en una entrevista a El Español. Y, lo más gracioso de todo, es que quien piense que este es un pueblo tranquilo, parece que se equivoca. O al menos eso es lo que cuenta Javier.

Sara Fernández García

“¿Tranquilidad? Yo digo siempre que eso no es así. En mi casa de Majadahonda no toca el timbre ni Dios; aquí, todos los días", le responde al periodista entre risas. Y es que el hecho de ser uno de los pueblos más pequeños y supuestamente ‘vaciados’ ha atraído, curiosamente, todas las miradas. Raro es el día que no pasa alguien preguntando a qué se dedican, en qué emplean el tiempo libre o incluso que si se vende una casa. “Eso pasa todos los días, ya no tiene gracia”, añade.

De la ‘city’ a la realidad más rural

La historia de Javier es cuanto menos curiosa: trabajó durante 40 años en una entidad bancaria como broker de bolsa, y ahora, a sus 67, se ha reconvertido en alcalde de esta pequeña localidad manchega. Y, como decíamos, no está solo, porque los otros habitantes del pueblo son familia: Estanislao, su hijo (que teletrabaja para una agencia de publicidad de Madrid) y Julian (su primo, y casualmente el anterior alcalde del pueblo).

Como cuenta Javier en la entrevista para El Español, vive en la que fuera casa de sus abuelos, una construcción tradicional con más de 200 años de antigüedad en la que conviven sin inmutarse los platos de cerámica de la herencia familiar con la smart tv y el altavoz inteligente. Y sin embargo, no puede ser más auténtico: “Venid, vais a ver lo que es la vida rural”, le adelanta al periodista antes de invitarle a descubrir el pueblo.

La despoblación ha dejado este pueblo casi en el olvido / Istock / Wikimedia Commons

En el límite de la despoblación

Illán de Vacas es hoy es el pueblo más pequeño de España, pero en el pasado llegó a tener más de 200 habitantes. Eso fue en el siglo XIX, y solo cien años después, la población mermó hasta reducirse a solo un par de decenas de vecinos. Y así hasta llegar a los escasos tres habitantes con los que cuenta hoy.

Sin embargo, lo que poca gente imagina es la historia que hay detrás de este pequeño municipio, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. Y es que, aunque no está completamente documentado, sí existen referencias fechadas en 1210 de un lugar llamado Illán de Baccas, coincidiendo con un acuerdo fechado en Toledo y que hacía referencia a los límites entre Talavera y Escalona por orden del rey Alfonso VIII. ¿Casualidad? Seguramente no.