Tengo 60 años, si tuviera 30 estos son los países a los que no viajaría: son peligrosos, inestables o están demasiado lejos
La planificación de un viaje pasa siempre por considerar las advertencias sobre seguridad y las limitaciones en oferta turística del destino, y para ahorrarte sorpresa, te adelantamos algunos que quizá no te convenzan.
A partir de cierta edad hay viajes que uno tiende a plantearse. Ya sea por exposición a un peligro innecesario, por inestabilidad o por precaución. Aunque no existe edad para viajar a cualquier destino, es cierto que, visto con perspectiva, desde los 60 años he pensado que hay países que no visitaría con 30. ¿Las razones? Muy sencillas, pasan por evitar riesgos o situaciones incómodas.
Para empezar, nunca visitaría aquellos que aparecen en la lista negra del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Aquí se consideran peligrosos países que estén en guerra, que tengan inestabilidad política, en los que haya habido desastres naturales (terremotos, inundaciones, actividad sísmica descontrolada) o donde existan brotes epidemiológicos.
- Afganistán
- Eritrea
- Haití
- Palestina
- Papúa Nueva Guinea
- República Centroafricana
- Siria
- Somalia
- Sudán
- Sudán del Sur
- Ucrania
- Yemen
Países que no recomiendo visitar con 30 años
Dejando a un lado estos países que, por motivos políticos es mejor evitar -al menos en los últimos años-, nos adentramos en otros lugares que, si bien no dejan de ser una opción, no está de más pensarlo dos veces.
Oriente Medio
Desde 2023, cuando se produjeron los primeros ataques, se considera de considera Israel como zona de concflicto bélico y, por ende, un país que es mejor evitar. La situación en Oriente Medio hace que prácticamente ningún estado de la zona sea seguro. De hecho, tampoco recomendaría hacer un viaje a Jordania, Egipto, Líbano o Irán por la cercanía al primero y, si bien, en la libertad está el gusto, es importante tener las circunstancias en cuenta.
Rusia y Bielorrusia
Por el mismo motivo bélico, también me abstendría de viajar a Rusia, que se encuentra actualmente en guerra contra Ucrania y donde la situación conflictiva podría traer consigo algún episodio peligroso o, cuanto menos, incómodo. Del mismo modo, Bielorrusia es un país que también se desaconseja por su cercanía, tanto física como política, con Rusia, por la presencia de tropas en la frontera.
Países con poca oferta turística "al uso"
A partir de cierta edad, muchas personas empiezana replantearse los viajes de adrenalina y buscar opciones más calmadas para viajar a destinos tranquilos, buscando relajarse y disfrutar de la estancia. Pero es importante diferenciar entre querer hacer turismo y poder hacerlo. Por eso, recomendamos hacer una buena investigación antes de decidir visitar estos países, ya que no siempre ofertan el turismo "al uso" al qeu estamos acostumbrados, ya sea por encontrarse en lugares demasiado remotos, o no tener una oferta definida. Entre los más destacados señalamos Turkmenistán, Nauru, Tonga, Níger, Chad o Brunei. Si bien todos ellos cuentan con paisajes espectaculares y una ríquisima tradición y cultura, no son el "típico viaje", y esto, también es importante.
En definitiva, en los viajes se aplica perfectamente el dicho de "para gustos colores", ya que cada persona encuentra atractivo un destino u otro por diferentes razones. Esto son tan solo consejos de una persona curtida por la experiencia para evitar que los "nuevos viajeros" cometan algunos errores básicos a la hora de preparar su próxima aventura. Porque el destino será el acertado, siempre y cuando uno conozca en mayor o menor medida aquello que se va a encontrar.
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