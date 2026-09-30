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Sara Fernández García

Entramos en el pueblo donde se come el mejor pulpo de España: frente al mar, Conjunto Histórico-Artístico y con una interesante historia

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Hay una villa marinera de la provincia de A Coruña, en Galicia, situada a orillas de la ría de Ferrol que es mundialmente conocida por su gastronomía, especialmente por el pulpo. Aunque este pueblo es mucho más que su puerto y su arquitectura es de carácter marinero.

Muchas de las casas conservan las galerías típicas de la costa coruñesa y su puerto llama la atención por sus casas y balcones de colores brillantes. También allí se encuentran mansiones indianas de finales del siglo XIX, como el Chalé de Esperante. ¿Suena bien, verdad? Dale al play para conocer todos sus secretos.