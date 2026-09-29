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El balneario en activo más antiguo de España lleva abierto desde época romana: aguas termales y curativas para el sistema nervioso y el estrés en un edificio del siglo XIX

Del legado romano y sus aguas curativas al encanto natural de Alange.

El municipio de Alange e, Badajoz, coronado por su fortaleza islámica

El municipio de Alange e, Badajoz, coronado por su fortaleza islámica / Istock / edufoto

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Badajoz es conocido entre otras cosas por albergar la Alcazaba más grande de Europa, su famosa “Giralda” o por su cercanía con la frontera de Portugal, una ciudad cuyo patrimonio e historia merece la pena conocer, aunque dejando de lado todo esto, también hay otro tipo de actividades que esta ciudad nos ofrece. A quien no le gusta un balneario, un masaje o un día de relax después de largas jornadas de trabajo, pues a 18 kilómetros de Mérida, concretamente en Alargue encontramos el famoso balneario de Alange, uno de los más antiguos en España que a día de hoy sigue en activo desde épocas romanas.

El pueblo de Badajoz que parece sacado de una película Disney

El pueblo de Badajoz que parece sacado de una película Disney

Martín Álvarez

Forma parte del Conjunto Arqueológico de Mérida, en 1993, debido a su estado de conservación excepcional fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde te puedes bañar exactamente en la misma estructura donde se bañaban los romanos hace 1800 años. Según cuenta la leyenda, su origen se debe al amor desesperado de un patricio romano, Licinio Senerario, quien mandó construir los temas dedicados a la diosa de Juno, tras ver cómo sus aguas milagrosas curaron la infertilidad de su joven hija, Varinia.

Balneario de Alage, Termas de origen romano

Balneario de Alage, Termas de origen romano / Istock / WHPics

¿Qué te puedes encontrar dentro del balneario?

Su interior es un recorrido donde observaras desde primera mano cómo conviven la arquitectura de la Antigua Roma con el clasicismo del siglo XIX. Dentro destacan las dos termas romanas circulares, las auténticas joyas construidas en el siglo III d.c., cada uno tiene una piscina circular de piedra tallada y cubierta por una cúpula romana con un óculo en el centro que deja pasar la luz natural.

El Dato

Una de las cúpulas es en dedicación a Juno y otra a Marte.

El edificio es de un estilo neoclásico del siglo XIX, sus pasillos luminosos dan a estancias como sus famosas bañeras individuales de mármol, duchas de chorro para poder destensar los músculos, sala con inhaladores de vapor y la sala favorita de muchos, la sala de hidromasajes o masajes. Después del baño, existen zonas abiertas que dan a la parte exterior del jardín donde podrás descansar. Pasear entre las palmeras, los eucaliptos y sus fuentes harán que te desconectes de verdad.

Castillo de Alange

Castillo de Alange / Istock / Javier Perez

El verdadero motor del balneario es el agua, famosa con sus dotes curativas tanto mentales como físicas y más concretamente para el estrés y el sistema nervioso, gracias a elementos que integra como el radón o el litio, que tienen un efecto sedante y relajante muy potente. Sus aguas brotan a una temperatura de 40 º que brota directamente del propio manantial, sin necesidad de calentarlas artificialmente.

El Dato

Aparte de ser una ayuda para las articulaciones, la inhalación de sus vapores ayudan a los problemas respiratorios.

Alange: más que un balneario del siglo XIX

Este municipio perteneciente a Badajoz, no solo es destacado por su histórico balneario, sino también existen otros rincones que merecen la pena conocer como el Castillo de la Culebra, una fortaleza islámica del siglo IX, ubicada en el cerro de la culebra que todavía conserva su torre del homenaje.

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El Dato

A solo 30 minutos andando podrás empezar la Ruta del Castillo de Alange, aunque es algo inclinada en algunos tramos, sus vistas panorámicas al entorno rural y el embalse merecerá mucho la pena.

Dentro del casco urbano hay otras edificaciones interesantes como la casa de la Encomienda, la ermita de San Bartolomé y la ermita de San Gregorio que alberga el Museo Etnográfico de Alange, donde están expuestos objetos, aperos y elementos vinculados a las tradiciones, la vida rural y la cultura popular de la zona.

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