Entramos en el pueblo de Galicia con "la mejor empanada de España": más de 50 años en busca de la receta perfecta y una fiesta gastronómica declarada de interés turístico nacional
Está inmerso en uno de los entornos naturales más bonitos de las Rías Baixas, y próximo a un monasterio del siglo X.
Todo comenzó hace 52 años, cuando un grupo de amigos llevó unas empanadas a una carballeira (así se conoce en Galicia a los bosques repletos de robles) para pasar la tarde y, sin saberlo, aquella merienda en la que participaron apenas unas diez familias se convirtió en el germen de una de las fiestas gastronómicas más relevantes de Galicia.
Declarada de Interés Turístico Nacional, la fiesta de la empanada de Bandeira lleva celebrándose desde 1974 y en 2026 ha celebrado su 50 edición convertida en una cita indispensable para los amantes de la cocina gallega en general, y de la empanada en particular. Porque este pequeño pueblo de Pontevedra tiene un reto: encontrar cada año la mejor receta de empanada del mundo.
Es algo así como un concurso en el que participan desde restaurantes y tabernas a particulares y que cada año es capaz de reunir a más de 30 000 personas; un jurado especializado selecciona las mejores empanadas, que después son subastadas entre el público. Lo curioso es que algunas pueden alcanzar cifras muy elevadas y parte del dinero se destina a fines benéficos.
El pueblo de la mejor empanada
La empanada es una religión en toda Galicia, un producto gastronómico común casi en cualquier familia, pero lo que hace diferente a Bandeira es precisamente su obsesión por localizar la mejor receta del mundo. Un título que este año ha recaído en una empanada de pularda elaborada por Casa Lodeiro, seguida de la empanada de cebolla y trucha a la brasa de la Panadería Mazás y la de zaragallada, pulpo á feira, manteca y harina de Casa Sánchez.
Ir para probar la mejor empanada del mundo es la excusa perfecta para conocer este rincón de la Galicia profunda, escondido en el corazón de las Rías Baixas. Y es que Bandeira está en el municipio de Silleda, en la provincia de Pontevedra; y a pocos kilómetros del pueblo se encuentran algunos de los reclamos naturales más importantes de la provincia.
Una cascada de más de 30 metros
Además la propia a Carballeira das Silvas, ese bosque donde se celebra la Festa da Empanada desde 1974, Bandeira está muy cerca de una cascada de más de 30 metros de caída, considerada por Turismo Rías Baixas la más alta de Galicia en caída libre. Se trata un lugar espectacular integrado dentro de un espacio de Red Natura 2000, con bosque y mirador. Y no es lo único sobresaliente de la zona.
Desde el entorno de la cascada hay una ruta a través del bosque hasta el Monasterio de Carboeiro, uno de los monumentos más interesantes de Silleda. Su origen se remonta al siglo X y el monasterio que vemos hoy tiene una importante fase constructiva románica del siglo XII. Turismo Rías Baixas destaca además su ubicación sobre un meandro del río Toxa. Si a eso le sumamos que Bandeira está en medio del Camino de Santiago, y que conserva una tradición vinculada al paso de peregrinos, la excusa para ir a conocerlo ya es completa.
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