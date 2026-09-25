La bodega más antigua de Canarias tiene 250 años y está ubicada en un Parque Natural declarado Paisaje Protegido

En uno de los paisajes más singulares del mundo, el Parque Natural de La Geria de Lanzarote, declarado Paisaje Protegido, aparece una bodega que ha sobrevivido a erupciones volcánicas, plagas y cambios de siglo. Se trata de El Grifo, la bodega más antigua de Canarias donde se encuentra uno de los viñedos más extraordinarios del mundo. Ubicada en medio del corazón de La Gería, en un paisaje de arena negra modelada por erupciones volcánicas del siglo XVIII, su historia comienza en el año 1775, año de su fundación, y es que, con más de 250 años (251 para ser exactos), Bodegas El Grifo se ha convertido en una de las grandes referencias del vino español y, ahora también, en una de las bodegas más longevas de nuestro país cuya forma de viticultura ha sido declarada patrimonio agrícola mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Viñedos de Bodega El Grifo / Bodega El Grifo

Un paisaje nacido del fuego

Entre 1730 y 1736, la isla de Lanzarote sufrió una de las erupciones volcánicas más largas registradas en Europa (y la mayor de nuestro país). El 1 de septiembre de 1730, el volcán Timanfaya erupcionó y duró 5 años, 7 meses y 16 días, finalizando el 16 de abril de 1736. Durante todo ese tiempo, la lava cubrió buena parte de la isla con una espesa capa de ceniza volcánica que sepultó pueblos, campos de cultivo y tierras fértiles. Esta tragedia trajo consigo una oportunidad cuando los agricultores descubrieron que la ceniza retenía la humedad procedente del rocío y protegía las raíces de las plantas de la evaporación.

Así nació una técnica agrícola única en el mundo que hace especialmente particular los vinos de Lanzarote. Se llama rofe o picón, y consiste en excavar profundos hoyos circulares hasta que se alcanza la tierra fértil donde se planta una única cepa por cada hoyo. Además, estas cepas se rodean con pequeños muros de piedra volcánica semicirculares para protegerlas de los fuertes vientos alisios, permitiéndoles al mismo tiempo captar más humedad ambiental. El resultado es uno de los paisajes vitivinícolas más singulares del planeta, formado por miles de cráteres negros perfectamente alineados que se extienden sobre las laderas volcánicas de La Geria.

Viñas de Bodega El Grifo / Bodega El Grifo

Viticultura local

Bajo esta forma de viticultura tan particular, nació en 1775, El Grifo, en la actualidad en manos de los hermanos Fermín y Juan José Otamendi; una bodega en donde todo el trabajo de campo se realiza de manera manual –por la complejidad del terreno– que ha sabido combinar tradición e innovación durante toda su historia. Ya en los años 80, protagonizó una verdadera revolución en el vino local de Canarias, consolidándose como un referente de innovación y calidad al ser pionera en el embotellado de sus vinos y al sustituir su antigua prensa de viga por una moderna prensa hidráulica alemana, avances que hoy forman parte del recorrido museístico de la bodega.

En la actualidad, en El Grifo continúan elaborando vinos profundamente ligados a la identidad de Lanzarote, con especial protagonismo de las variedades prefiloxéricas –esa enfermedad que asoló las vides europeas en el último tercio del siglo XIX y que, por suerte, por su situación geográfica, no afecto a Canarias–. Entre ellas se encuentran la Malvasía Volcánica, la Listán Negro, la Listán Blanca, Vijariego y Moscatel.

Vendimiando en Bodega El Grifo / Bodega El Grifo

En su búsqueda por crear sus mejores vinos, en el año 2022, iniciaron desde El Grifo su adaptación a la viticultura regenerativa, priorizando la regeneración y restauración de los ecosistemas con el objetivo de mejorar la salud del suelo, algo que afecta directamente al valor nutricional y a la calidad de la uva. Además de que en 2025 reconvirtieron 75 hectáreas de viñedo a ecológico, desde el abono hasta los productos fitosanitarios. De esta forma, la bodega más antigua de Canarias lleva años trabajando en mantener una identidad que la ha hecho única, tanto en el terreno con sus vides como en la botella; consiguiendo un producto de calidad; y trabajando por la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente.

Museo El Grifo / Bodega El Grifo

Un museo con firma

Uno de los grandes atractivos de la visita a Bodega El Grifo es su Museo del Vino tras el cual se encuentra la firma de César Manrique. En él se puede conocer de primera mano toda la historia de la bodega, además de antiguas herramientas agrícolas, prensas históricas, maquinaria de embotellado y diferentes objetos que van desde el comienzo hasta mediados del siglo XX. Además, cuenta con una biblioteca que atesora más de 5.000 ejemplares en torno al vino, una de las colecciones privadas más importantes de España sobre viticultura y enología, que tiene la particularidad de que fue inaugurada por el poeta José Hierro en 1998 y, años después, José Saramago descubrió una placa conmemorativa durante la celebración del 225 aniversario de la bodega.