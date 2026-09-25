El restaurante con “la tarta de queso más codiciada de España” tiene 10.000 reseñas en Google y 4,5 estrellas: "Es una locura y el ambiente para no salir de allí"

Hace más de 4.000 años, en la Isla de Samos, los atletas griegos inventaron una mezcla de queso triturado, harina y miel para dar energía a los deportistas en los primeros Juegos Olímpicos. Años después, tras conquistar Grecia, los romanos adoptaron la receta, la llamaron “libum” y la adaptaron a sus propios métodos culinarios, extendiéndola por toda Europa.

Vista aérea de Donostia San Sebastián / Istock

En el siglo XX, la versión estadounidense popularizó el uso del queso crema en esta curiosa receta, dando lugar a la cheesecake neoyorquina, pero en lugares como España, la variante más famosa se ha mantenido rústica, tibia e intensa, con o sin base de galleta.

Hablamos por supuesto del capricho de los “dulceros”, la mítica tarta de queso y, concretamente, la que no puedes perderte: La Viña, el clásico de Donostia.

Adriana Fernández

Tradición, sencillez y artesanía

“No puedes dejar de pasar por ella. Lo más auténtico de San Sebastián. La tarta de queso es una locura y el ambiente para no salir de allí. El trato de los profesionales no puede ser más agradable”, las reseñas hablan por sí solas, y no son pocas precisamente.

Tarta de queso La Viña / © La Viña 2026.

Este local de Gipuzkoa fundado en 1959 por la familia Rivera-Soler, ha conseguido hacer de tan solo cinco ingredientes el postre más codiciado de España: queso crema, huevos, azúcar, nata y harina, horneados a alta temperatura sin galleta ni base. Ese es el clásico, y a día de hoy, funciona.

Las tartas recién horneadas reposan a la vista del cliente en las estanterías del local, por fuera tostadas y de un interior cremoso que tiene embelesada a una cola bulliciosa que, fuera, espera su turno.

“Las largas filas de espera que hay delante del local hablan por sí solas.”, asegura otra reseña, “Cocina vasca absolutamente auténtica. La tarta de queso estaba buenísima; no es de extrañar que tengan docenas de ellas en el mostrador. Los pintxos también eran muy originales y sabrosos. ¡Lo recomiendo!”, termina. Otros son más concisos: “Visita obligada en San Sebastián”.

El salto global En 2020, The New York Times la nombró uno de los sabores del año. En Japón dio origen a establecimientos dedicados exclusivamente a replicarla (como la cadena Gasta) y hoy en día es conocida internacionalmente como San Sebastián Cheesecake.

Guía patrimonial de San Sebastián

“No podía faltar probar su tarta de queso y sí, sí es la mejor tarta de queso probada hasta el momento. Textura, suavidad, sabor… más que de diez”. No lo dudamos, pero siempre se puede mejorar, y nada como un paseo por una de las ciudades más bonitas del norte de España para endulzar la experiencia.

Empezamos por supuesto por lo evidente: el paseo marítimo, uno de los espacios costeros más célebres de Europa y unión entre la ciudad y la bahía de La Concha.

Paseo Marítimo, Donostia, San Sebastián / Istock

Pero el recorrido es extenso, la Calle 31 de Agosto y la Parte Vieja recogen el trazado medieval de la ciudad, de arquitectura popular vasca y Conjunto Histórico-Artístico de San Sebastián.

La Basílica de Santa María del Coro es la siguiente parada, barroco churrigueresco con detalles ornamentales rococó y una gran portada neoclásica del siglo XVIII, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico-Artístico. El paseo continúa por la Plaza de la Constitución y, sin rumbo concreto, la Catedral del Buen Pastor, neogótica del siglo XIX, e inspirada en las grandes catedrales góticas europeas, especialmente la Catedral de Colonia en Alemania. Hoy es la sede episcopal de la diócesis de San Sebastián.

Basílica de Santa María del Coro, San Sebastián / Wikicommons / User Spike

Y no puedes despedir la ciudad sin ver el Palacio de Miramar, de estilo inglés "Queen Anne" con toques de casa de campo señorial. Encargado por la Reina Regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, la realeza española eligió San Sebastián como su residencia de veraneo oficial, lo que transformó a la ciudad en el destino aristocrático de referencia en España durante la Belle Époque. Hoy está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y dicen que tiene un túnel subterráneo por el que discurría el tranvía y que permitía a los monarcas acceder de manera privada a los jardines y costa.