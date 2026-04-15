Playas salvajes, núcleos con mucha historia y un sinfín de experiencias: así es este rincón de la Costa Brava

Hay destinos que se viven. Torroella de Montgrí y l’Estartit forman un tándem perfecto donde la historia, el mar y la naturaleza marcan el ritmo de la escapada. Tres paisajes en el corazón de l’Empordà y la Costa Brava—montaña, campo y mar— que dibujan un territorio muy diverso y luminoso que invita a descubrirlo sin prisas.

Casi el 70% del territorio forma parte del protegido Parque Natural del Montgrí, las Islas Medas y el Baix Ter, un mosaico de ecosistemas protegidos que resumen la esencia más auténtica de la Costa Brava: acantilados abruptos, humedales recuperados, islas míticas y senderos con vistas infinitas.

Torroella de Montgrí: piedra, música y legado mediterráneo

A los pies del macizo calcáreo del Montgrí se encuentra Torroella de Montgrí, una villa con mucha historia. Pasear por su casco antiguo es dejarse envolver por fachadas señoriales, patios ocultos y calles empedradas que conservan la gloria medieval. La Plaza de la Vila, corazón social y escenario del mercado semanal, resume a la perfección ese espíritu vivo y cercano.

La cultura es aquí una seña de identidad. El Museu de la Mediterrània propone un viaje interactivo por la historia, la cultura y el paisaje, mientras que la Fundació Vila Casas y la Fundació Mascort sitúan a la localidad como referencia artística de primer nivel.

Castell de Montgrí / Cedida

La música clásica encuentra su gran cita anual en el Festival de Torroella, que cada verano atrae a intérpretes y público internacional, siendo uno de los eventos más importantes de la música catalana. Y durante todo el año, el Espai Ter mantiene una programación estable de artes escénicas todo el año. Los amantes del séptimo arte pueden disfrutar de ello en el Cine Montgrí, un edificio muy singular.

Coronando la montaña se encuentra una de las joyas más representativas del municipio y uno de los legados más impresionantes de su historia. Vigilante y simbólico, subir al Castillo del Montgrí es regalarse una panorámica abierta al Empordà y al azul del Mediterráneo.

L’Estartit: el Mediterráneo en estado puro

A escasos kilómetros, l’Estartit despliega su carácter marinero. Antigua villa pesquera, hoy combina la tradición y el turismo activo en una playa amplia, de arena fina y aguas poco profundas, perfecta para las familias.

El mar en este municipio es territorio de exploración y la mejor forma de hacerlo es a través del deporte: kayak al amanecer, paddle surf sobre aguas tranquilas, vela, kitesurf o snorkel son solo el prólogo de la gran experiencia local: el submarinismo. Y justa frente a costa emergen las míticas Islas Medas, uno de los santuarios marinos más valiosos del Mediterráneo occidental.

Islas Medas: un universo bajo el agua

Protegidas desde hace más de treinta años, las Islas Medas son el hogar de más de 600 especies marinas. Sus fondos combinan paredes verticales de coral, praderas de posidonia y grutas submarinas perfectas para la práctica de submarinismo y snorkel.

Practicando snorkel en las Islas Medas / Cedida

Para los más experimentados, la Cueva de la Vaca o el Dofí Nord son auténticos iconos. Pero para los que prefieren contemplar el espectáculo desde la superficie, las excursiones en barco con visión submarina permiten descubrir su impresionante diversidad.

Paseo en barco por las Islas Medas / Cedida

Naturaleza, senderos y humedales recuperados

El macizo del Montgrí es perfecto para las rutas de senderismo y BTT con vistas abiertas al Empordà, mientras que los humedales del Ter Vell y la Pletera simbolizan el compromiso ambiental del municipio. Torroella i l’Estartit cuentan con casi 15 km de costa salvaje.

Se trata de un espacio único para los amantes del ciclismo / Cedida / Roger Salanova

Este espacio, recuperado tras años de presión urbanística, es hoy el refugio de decenas de especies de aves y un ejemplo de restauración ecológica. Un itinerario accesible permite recorrerlo a pie o en bicicleta, en contacto directo con una naturaleza.

Un destino para saborear todo el año

Primavera con campos floridos y temperaturas suaves. Veranos de playas y deportes náuticos. Otoños de cielos limpios y senderos silenciosos. Inviernos culturales con ferias, conciertos y tradiciones que mantienen viva la villa.

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Imágen panorámica de la playa de l'Estartit / Cedida / Jordi Renart

Torroella de Montgrí y l’Estartit no se limitan a una estación. Son un destino que invita a volver, a descubrir matices nuevos en cada visita. Tres paisajes, dos núcleos con mucha personalidad propia y un sinfín de experiencias.