Últimas noticias Entramos en el pueblo con el jamón de bellota más cotizado de España

Sara Fernández García

El pueblo más bonito del mundo está en Aragón: un valle de cuento a orillas de un embalse tan idílico que parece un escenario de Disney

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¿A que parece que fuese un escenario de cualquier cuento o película de Disney? Pues es real y lo tenemos muy cerca. En este pueblo de Huesca las cumbres más conocidas del Pirineo aragonés se reflejan sobre el agua con tanta nitidez que, si el agua está totalmente tranquila, cuesta distinguir dónde termina el embalse y dónde empieza el paisaje.

La escena tiene algo de irreal y quizá por eso no son pocos los viajeros que, al verla por primera vez, recuerdan el reino de Arendelle, el escenario imaginario de Frozen. Pero no estamos en el lugar gobernado por la reina Elsa y la princesa Anna, sino en una pequeña localidad del Valle de Tena cuya historia estuvo a punto de terminar de forma muy distinta. Dale al play y te la contamos.