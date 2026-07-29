La ruta circular que acaba en una cascada de tres saltos de 100 metros y que puedes hacer en una mañana: en un hayedo centenario y perfecta para verano

En el centro del concejo de Teverga, dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa, se esconde una de esas rutas que demuestran por qué Asturias es un paraíso para los amantes del senderismo. Este itinerario combina un frondoso hayedo, el sonido constante del agua y una de las cascadas más espectaculares del Principado. Es un trayecto accesible que permite a familias y grupos de amigos vivir una experiencia inolvidable en plena naturaleza.

El verano es una de las mejores épocas para descubrir algunos de los rincones más sorprendentes de este paraíso, y pocos reúnen tantos atractivos como la ruta que conduce hasta la cascada del Xiblu, de casi 100 metros de altura. Sin necesidad de largas travesías ni grandes desniveles, es una escapada perfecta que durante buena parte del trayecto, está acompañada del sonido del río Fundil. Este itinerario, señalizado como PR-AS 269, recorre uno de los hayedos mejor conservados de Asturias a lo largo de poco más de ocho kilómetros entre ida y vuelta.

Sara Fernández García

Qué debes saber de la ruta que esconde las más bonitas maravillas de Asturias

Tiene un desnivel acumulado de 321 metros y una duración aproximada de entre tres y cinco horas. La ruta comienza en la Braña de La Puerca, junto a la carretera AS-228, donde un pequeño aparcamiento marca el inicio del recorrido. Los primeros metros transcurren por una pista forestal amplia y cómoda, que incluso cuenta con una pasarela de madera adaptada. El camino asciende de forma muy gradual. Poco después de empezar aparece un desvío señalizado hacia la conocida Fuente de los Leprosos, un manantial al que la tradición popular atribuye propiedades curativas y que durante siglos fue lugar de peregrinación para quienes buscaban aliviar distintas dolencias.

Teverga / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

El gran protagonista del recorrido es el hayedo de Montegrande, un bosque de enorme valor ecológico donde las hayas centenarias forman un techo vegetal que apenas deja pasar la luz. Bajo ellas crecen acebos, serbales, helechos y un abundante manto de musgo que cubre piedras y troncos. Entre las ramas cuelgan las conocidas como "barbas de viejo", unos líquenes que solo prosperan en entornos con una excelente calidad del aire y que evidencian el magnífico estado de conservación del bosque.

Recomendaciones para hacer la ruta Llevar atada a tu mascota.

Evita acercarse al ganado.

No interactuar con mastines que protegen al ganado durante el recorrido. Están trabajando.

Recoge todos los residuos, incluidos los orgánicos.

La ruta circular del Hayedo de Montegrande (Teverga, Asturias) / Istock / IMAG3S

Ya en este último tramo aparecen pequeñas cascadas, como la de Navalín, que anuncian la cercanía del destino. El sendero abandona la pista principal para internarse por un camino más estrecho y con mayor pendiente. El terreno se vuelve algo más irregular y húmedo, por lo que conviene extremar la precaución, sobre todo después de las lluvias. Pero la recompensa llega con la cascada del Xiblu: el agua se precipita en tres grandes saltos encajados entre paredes de roca cubiertas de musgo. Se dice que su nombre procede del silbido que produce el viento al atravesar la caída de agua.

La cascada del Xiblu (Teverga, Asturias) / Istock / IMAG3S

Luego, la mayoría de los senderistas regresan por el mismo itinerario, aunque también existe la posibilidad de continuar hasta la localidad de La Foceicha, ampliando ligeramente la excursión sin aumentar demasiado su dificultad.