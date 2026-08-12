La escapada en coche perfecta para huir del calor este verano está a solo dos horas de Madrid: es Reserva de la Biosfera por la Unesco y tiene el pico más alto del Sistema Central

El verano avanza a pasos agigantados, y a estas alturas son pocos los que no han soñado con la playa, pero lejos de la arena, el interior de la Península Ibérica sigue buscando alternativas contra el calor asfixiante que caracteriza agosto.

Adriana Fernández

Sin embargo, paradójicamente, en el centro mismo de la meseta, Madrid encuentra a pocos kilómetros la respuesta perfecta: la Sierra de Gredos, Parque Regional y Reserva de la Biosfera que, a solo dos horas de la capital, propone una escapada única donde naturaleza, contraste y silencio son la nota dominante entre las luces y sombras de la montaña.

Sierra de Gredos / Istock

A más de 1.600 metros, el pueblo de Navarredonda de Gredos, en la provincia de Ávila, filtra el verano madrileño y lo devuelve en algo mucho más amable: días templados, noches frescas y la puerta de entrada a un paisaje de pinos albares centenarios, hogar de ciervos, jabalíes y corzos y, al fondo, en el corazón del sistema, el anfiteatro glaciar del Circo de Gredos, dueño del pico más alto del Sistema Central de la Península, el Almanzor, con sus 2.592 metros de altura.

Formaciones rocosas de granito en el Circo de Gredos en la Sierra de Gredos / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Una aventura marcada por la adrenalina

El paisaje es extenso en la Sierra de Gredos y son muchas las maneras de recorrer sus entrañas: sendas, caminos, circuitos, rutas lineales y circulares, ciclismo, rutas a caballo y el nuevo favorito de los curiosos que no tienen tiempo que perder y no quieren perderse nada: el motor.

Navarredonda de Gredos y otros municipios que conforman el total de este conjunto macizo cuentan con rutas abiertas y tramos privados donde el coche será tu mayor aliado, disfrutando de cada kilómetro a través de sus postales, pero también sintiendo cómo el paisaje se moldea bajo tus pies. Tu mejor aliado será el 4x4, y modelos como el Nuevo Jeep Compass, hacen de cualquier tramo un ejercicio sencillo tras el volante.

Versátil, cómodo y tecnológico, el Nuevo Compass, híbrido o eléctrico, combina el diseño clásico que caracteriza a este todoterreno con modos de conducción más inteligentes y una arquitectura eléctrica que hacen de las curvas de herradura del Puerto del Pico, conocida como la subida de la calzada 'romana', un paseo memorable.

Puerto del Pico, Sierra de Gredos / Wikiloc / antotemo

Las rutas se suceden hasta la plataforma de Gredos y muchas conectan con otros puntos de este enclave dentro de la provincia, y si buscas un poco de cada, existe la posibilidad de hacer un ejercicio combinado, con tramos de senderismo y todoterreno por pistas forestales, cañadas reales y miradores a lo largo de la Sierra.

Arroyo con pequeñas cascadas que se originan en la Sierra de Gredos / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Un viaje para todas las edades

Además, si viajas en familia, Gredos ofrece otras muchas y divertidas actividades, como senderismo de distintos niveles, parques de aventura entre árboles, tirolinas, paintball, tiro con arco, bicicleta de montaña y, en invierno, raquetas de nieve, combinando en el mismo fin de semana un paseo tranquilo con una tarde de, por ejemplo, piscinas naturales.

Sendero principal que sube hasta el gran lago del Parque Natural de Gredos. / Istock

Y es que el agua no se queda atrás, siendo el protagonista silencioso de la zona. El río Tormes serpentea entre pozas naturales donde refrescarse en los días de más calor, y la Plataforma de Gredos es el punto de partida hacia la Laguna Grande -y, para los más atrevidos, hacia el Almanzor-. Además, no es raro encontrar hileras de agua corriendo junto a la carretera o pequeños cruces de corriente sobre el camino, el terreno perfecto para probar la soltura del Nuevo Compass.

Nuevo Jeep Compass / Stellantis / Jeep

El alojamiento perfecto Nada como cerrar el día a lo grande, y qué mejor que el Parador de Gredos para poner la guinda a esta escapada de ensueño, en el lugar donde comenzó la historia de los Paradores de España. Refugio de caza real del monarca Alfonso XIII, su piedra gris asoma al Circo de Gredos, y entre sus muros esconde la magia de la cocina serrana, una terraza con vistas al macizo y, de fondo, el silencio de montaña que Madrid ya no recuerda.

Y cuando cae la noche, Gredos regala su otra gran sorpresa: gracias a estar protegido de la contaminación lumínica, cuenta con la certificación internacional Starlight, así que el cielo se llena de estrellas como pocas veces se ven a dos horas de una capital europea.