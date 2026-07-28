110 metros de puente colgante y 8 kilómetros de adrenalina: la ruta que sigue reinando sobre los más de 60.000 km de senderos de España

España cuenta con más de 200 rutas de Gran Recorrido (GR), cada una con más de 50 km de longitud, señalización en color rojo y blanco, y nombres tan conocidos como la Ruta de la Plata, la Transpirenaica, o La Ruta del Cid. Con ellos, los PR (Pequeño Recorrido), de menos de 50 km, suman varios miles repartidos por toda España.

Sara Fernández García

Pero además de los GR y PR, España tiene los Senderos Locales (SL), de recorrido corto y dificultad mínima, señalizados en verde y blanco, y pensados para toda la familia. Trayectos que, junto con GR y PR, completan la red homologada por la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) que supera los 60.000 km de longitud total.

Paso aéreos, barandillas y pasos colgantes en el Caminito del rey / Istock / tonikko

Sin embargo, España ofrece otros muchos senderos de acceso restringido y gestión propia, que permiten completar esta inmensa red de recorridos a lo largo de su geografía: la Ruta del Cares, el Saltillo, el Barranco de la Hoz o la Ruta de los Pantaneros son algunos buenos ejemplos y, sin embargo, todos ellos quedan mermados por la fama y belleza de quien corona la lista, la ruta por excelencia: el Caminito del Rey.

Paso aéreos, barandillas y pasos colgantes en el Caminito del Rey. / Istock / tonikko

Ubicación, entorno e historia

Ubicado en la provincia de Málaga, en Andalucía, este entramado de pasarelas se encuentra incrustado en un entorno natural completamente sobrecogedor: el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, un cañón excavado por el río Guadalhorce.

Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes / Istock / Juan Aunion

Abarcando los municipios de Ardales, Antequera y Álora, en orden de inicio a fin, el paisaje presenta paredes verticales de roca caliza de más de 300 metros de altura, con embalses, pinos carrascos, encinas y una fauna dominada por aves rapaces como buitres leonados y águilas reales, que sobrevuelan a los visitantes.

El Caminito del Rey / Istock

Su origen, sin embargo, dista mucho de la razón que hoy le afama, pero no del mismo paraje que un día sirvió a otro propósito. Los inicios del camino fueron industriales, construyéndose entre 1901 y 1905. La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro necesitaba comunicar el Salto del Chorro y el Salto del Gaitanejo para que los operarios hicieran el mantenimiento y transportaran materiales. Así, Rafael Benjumea, el ingeniero encargado de liderar este proceso, aprovechó un desnivel de 101 metros para generar energía.

EL DATO Se dice que la pasarela original fue construida por albañiles y, según las crónicas de la época, marineros acostumbrados a colgarse de los cabos de los barcos, que no encontraron problema en trabajar suspendidos al vacío para anclar las vigas de hierro.

Pese a que durante los últimos años del siglo XX esta estructura se vio olvidada, deteriorada y en muchos casos peligrosa, incluso mortal, en 2015 se planteó la Gran Restauración que hoy disfrutan sus visitantes, con una pasarela de madera totalmente segura y anclada justo por encima de la vieja.

CURIOSIDAD HISTÓRICA En 1921, el rey Alfonso XIII dio “bautizo real” a estas mismas pasarelas, cruzándolas para inaugurar la presa del Conde de Guadalhorce -entonces llamada del Chorro-, y fue desde ese momento donde, sin querer, también le dio nombre: "El Caminito del Rey".

Recorrido y estructuras

Candidato a Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, hoy cuenta con 7.7 kilómetros de recorrido, de los cuales tres aproximadamente suceden suspendidos en el aire. Sus tramos se dividen a su vez en dos grandes secciones: el tramo norte, de apenas 1 km pero muy fotografiado por su estrechez, y el tramo sur, más largo, que incluye el famoso Balcón de Cristal y el puente colgante clásico.

El Caminito del Rey, Málaga / Istock

En lo que se refiere a su estructura, existen tres tipos diferenciados:

Pasarelas de pared: ancladas directamente a la roca vertical, sin apoyo debajo; es la imagen icónica del Caminito, con exposición máxima.

ancladas directamente a la roca vertical, sin apoyo debajo; es la imagen icónica del Caminito, con exposición máxima. Pasarelas puente: tramos más cortos que salvan barrancos laterales o pequeñas hondonadas, con una sensación más estable pero igualmente vertiginosas.

tramos más cortos que salvan barrancos laterales o pequeñas hondonadas, con una sensación más estable pero igualmente vertiginosas. Puentes colgantes: estructuras suspendidas de cable de acero que cruzan el cañón de lado a lado, sin apoyo intermedio.

Pasarelas en la ruta del Caminito del Rey / Istock

Aun así, los puntos más impresionantes continúan siendo el Puente colgante clásico del tramo sur, de 35 metros de longitud y 105 metros de altura; y, su última incorporación, el nuevo puente colgante del tramo final, inaugurado el 10 de junio de este 2026, con 110 metros de largo y 50 metros de altura.