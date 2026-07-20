Todos hacen cola en el Caminito del Rey, pero pocos conocen "el Caminito de la Axarquía": pasarelas de vértigo, un puente colgante a más de 60 metros sobre el río y acceso libre sin reserva

Mientras que rutas de senderismo muy famosas y vertiginosas, como el Caminito del Rey, reciben cientos de miles de visitantes al año y requieren reservar con antelación, hay otras opciones en España que son también espectaculares pero que no requieren de tanta organización, ni siquiera en fines de semana o puentes festivos. Y una de las más interesantes la encontramos también en la provincia de Málaga, en Andalucía, pero en una región completamente diferente.

El otro Caminito del Rey que también está en Málaga. / Istock

Se trata de la ruta de El Saltillo, un espectacular recorrido en los alrededores de Canillas de Aceituno y que, por su parecido razonable con la ruta más famosa de Málaga, la que discurre por pasarelas de madera que literalmente están ancladas a la roca a más de cien metros de altura, se le conoce como el "Caminito del Rey de la Axarquía".

Adriana Fernández

Ingeniería hidráulica medieval

Comparte con el Caminito del Rey un origen funcional, aunque es verdad que mucho más agrícola y menos industrial: el Caminito del Rey fue una gran obra de ingeniería hidroeléctrica del siglo XX, levantada en hormigón y acero para gestionar y conducir el agua por conductos a través de la montaña.

Mientras que El Saltillo es más bien una obra de ingeniería hidráulica tradicional, mucho más antigua y humilde pero también muy ingeniosa: conseguir que el agua recorriera kilómetros por una ladera escarpada sin bombas, únicamente gracias a una pendiente cuidadosamente calculada, requería un conocimiento extraordinario del terreno.

El origen es la construcción de una acequia medieval en la época andalusí. / Istock

Una ruta de origen medieval

La ruta sigue el trazado de una acequia histórica de origen medieval, cuya existencia se remonta probablemente a época andalusí (entre los siglos VIII y XV), aunque a lo largo de los años ha sido reparada y modificada muchas veces desde entonces.

Los ingenieros y agricultores musulmanes desarrollaron en la Axarquía una compleja red de acequias para captar el agua de los manantiales de Sierra Tejeda y conducirla, aprovechando únicamente la gravedad, hasta los cultivos situados varios kilómetros más abajo.

Pasarelas de hierro ancladas literalmente en la roca a lo largo de la ruta. / Istock

Lo sorprendente es que, para mantener una pendiente muy suave y constante, la acequia debía seguir las curvas de nivel de la montaña. Eso obligó a construir tramos literalmente excavados en la roca y a salvar barrancos mediante pequeños acueductos o pasos muy estrechos. De ahí que la ruta sea tan vertiginosa como el Caminito del Rey. Adicionalmente, el recorrido cuenta hoy en día con pasarelas metálicas (Colada Chica y Colada Grande) ancladas a la pared del desfiladero, y que se encuentran a una altura de entre 50 y 150 metros de altura.

El tramo más espectacular Cruzar el puente colgante, situado a unos 70 metros de altura y con 50 metros de largo. Es la joya de El Saltillo. ¿Dónde está? En el tramo entre Canillas de Aceituno y Sedella.

Uno de los puentes colgantes más largos de España

Uno de los momentos clave de la ruta llega al cruzar el puente colgante, convertido en uno de los más largos de España con sus más de 50 metros de longitud y suspendido a más de 60 metros sobre el río Almanchares. Aunque, a diferencia de la ruta que sigue el trazado de la acequia antigua, este no es un puente histórico.

Fue inaugurado en 2020 para conectar dos tramos del sendero y evitar un descenso y ascenso muy pronunciados por el barranco. Es decir, es una intervención contemporánea que hace la ruta más accesible y atractiva para el senderismo y que, siendo honestos a la verdad, le aporta un extra de emoción, convirtiendo a esta ruta de senderismo en una de las más interesantes de España.