Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ferran Torres.Tren de SóllerDestino mayores 70Ermita románicaCinque Terre españolCiudad Julio CesarRamón GarcíaJulio IglesiasRegión bonita Italia
instagram

Todos hacen cola en el Caminito del Rey, pero pocos conocen "el Caminito de la Axarquía": pasarelas de vértigo, un puente colgante a más de 60 metros sobre el río y acceso libre sin reserva

Se trata de un recorrido de origen medieval con fines agrícolas, construido en época andalusí para transportar agua a través de la montaña.

La ruta de origen medieval de Málaga que es tan vertiginosa como el Caminito del Rey

La ruta de origen medieval de Málaga que es tan vertiginosa como el Caminito del Rey / Istock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noelia Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Mientras que rutas de senderismo muy famosas y vertiginosas, como el Caminito del Rey, reciben cientos de miles de visitantes al año y requieren reservar con antelación, hay otras opciones en España que son también espectaculares pero que no requieren de tanta organización, ni siquiera en fines de semana o puentes festivos. Y una de las más interesantes la encontramos también en la provincia de Málaga, en Andalucía, pero en una región completamente diferente. 

El otro Caminito del Rey que también está en Málaga.

El otro Caminito del Rey que también está en Málaga. / Istock

Se trata de la ruta de El Saltillo, un espectacular recorrido en los alrededores de Canillas de Aceituno y que, por su parecido razonable con la ruta más famosa de Málaga, la que discurre por pasarelas de madera que literalmente están ancladas a la roca a más de cien metros de altura, se le conoce como el "Caminito del Rey de la Axarquía"

Lo siento Caminito del Rey, la ruta de senderismo más bonita de España recorre paisajes de otro planeta: termina en la playa más paradisíaca de Canarias

Lo siento Caminito del Rey, la ruta de senderismo más bonita de España recorre paisajes de otro planeta: termina en la playa más paradisíaca de Canarias

Adriana Fernández

Ingeniería hidráulica medieval

Comparte con el Caminito del Rey un origen funcional, aunque es verdad que mucho más agrícola y menos industrial: el Caminito del Rey fue una gran obra de ingeniería hidroeléctrica del siglo XX, levantada en hormigón y acero para gestionar y conducir el agua por conductos a través de la montaña. 

Mientras que El Saltillo es más bien una obra de ingeniería hidráulica tradicional, mucho más antigua y humilde pero también muy ingeniosa: conseguir que el agua recorriera kilómetros por una ladera escarpada sin bombas, únicamente gracias a una pendiente cuidadosamente calculada, requería un conocimiento extraordinario del terreno.

El origen es la construcción de una acequia medieval en la época andalusí.

El origen es la construcción de una acequia medieval en la época andalusí. / Istock

Una ruta de origen medieval

La ruta sigue el trazado de una acequia histórica de origen medieval, cuya existencia se remonta probablemente a época andalusí (entre los siglos VIII y XV), aunque a lo largo de los años ha sido reparada y modificada muchas veces desde entonces.

Los ingenieros y agricultores musulmanes desarrollaron en la Axarquía una compleja red de acequias para captar el agua de los manantiales de Sierra Tejeda y conducirla, aprovechando únicamente la gravedad, hasta los cultivos situados varios kilómetros más abajo.

Pasarelas de hierro ancladas literalmente en la roca a lo largo de la ruta.

Pasarelas de hierro ancladas literalmente en la roca a lo largo de la ruta. / Istock

Lo sorprendente es que, para mantener una pendiente muy suave y constante, la acequia debía seguir las curvas de nivel de la montaña. Eso obligó a construir tramos literalmente excavados en la roca y a salvar barrancos mediante pequeños acueductos o pasos muy estrechos. De ahí que la ruta sea tan vertiginosa como el Caminito del Rey. Adicionalmente, el recorrido cuenta hoy en día con pasarelas metálicas (Colada Chica y Colada Grande) ancladas a la pared del desfiladero, y que se encuentran a una altura de entre 50 y 150 metros de altura. 

El tramo más espectacular

Cruzar el puente colgante, situado a unos 70 metros de altura y con 50 metros de largo. Es la joya de El Saltillo.

¿Dónde está? En el tramo entre Canillas de Aceituno y Sedella.

Uno de los puentes colgantes más largos de España

Uno de los momentos clave de la ruta llega al cruzar el puente colgante, convertido en uno de los más largos de España con sus más de 50 metros de longitud y suspendido a más de 60 metros sobre el río Almanchares. Aunque, a diferencia de la ruta que sigue el trazado de la acequia antigua, este no es un puente histórico. 

Noticias relacionadas y más

Fue inaugurado en 2020 para conectar dos tramos del sendero y evitar un descenso y ascenso muy pronunciados por el barranco. Es decir, es una intervención contemporánea que hace la ruta más accesible y atractiva para el senderismo y que, siendo honestos a la verdad, le aporta un extra de emoción, convirtiendo a esta ruta de senderismo en una de las más interesantes de España. 

TEMAS

  1. Las playas de la Comunidad Valenciana donde estarán prohibidas las hogueras de San Juan: multas de hasta 6.000 euros y vigilancia especial durante toda la noche
  2. La carretera con la recta más larga de España tiene 23 kilómetros consecutivos sin curvas: está en Castilla-La Mancha y une Cartagena y Ocaña
  3. Multas de 500 euros y 6 puntos del carné: las normativas que debes cumplir si viajas con tu perro en coche por España
  4. Un viaje de tres días por la Edad Media: la escapada histórica que solo podrás vivir en Caspe
  5. El mercado de abastos más sorprendente de España está levantado sobre astilleros nazaríes: vidrieras de colores, una puerta árabe, y una estructura de hierro del siglo XIX
  6. El verano que España tocará el cielo
  7. Entramos en el pueblo donde mejor se come de las Islas Canarias, 'el templo de las papas arrugás': cinco denominaciones de origen y un plato estrella
  8. Lo siento Galicia, el mejor marisco de España (y el más barato) se come en este puerto de Huelva: es famoso por su gamba blanca, su mercado de abastos y una cocina marinera sin pretensiones

La ruta de origen medieval de Málaga que es tan vertiginosa como el Caminito del Rey

La ruta de origen medieval de Málaga que es tan vertiginosa como el Caminito del Rey

La carretera con la recta más larga de España tiene 23 kilómetros sin curvas y está en La Mancha

La carretera con la recta más larga de España tiene 23 kilómetros sin curvas y está en La Mancha

Las normativas que debes cumplir si viajas con tu perro en coche

Las normativas que debes cumplir si viajas con tu perro en coche

El primer parque nacional de España es el destino ideal para los amantes del senderismo: ubicado en el norte de la península, tiene más de un siglo de historia

El primer parque nacional de España es el destino ideal para los amantes del senderismo: ubicado en el norte de la península, tiene más de un siglo de historia

La senda más bonita del interior de Asturias atraviesa los pueblos más bonitos del norte

La senda más bonita del interior de Asturias atraviesa los pueblos más bonitos del norte

Las montañas de Andorra se descubren caminando: senderismo para todos los niveles

Las montañas de Andorra se descubren caminando: senderismo para todos los niveles

Ni el Caminito del Rey, ni el Cares: la mejor ruta de senderismo de España está en Huesca

Ni el Caminito del Rey, ni el Cares: la mejor ruta de senderismo de España está en Huesca

La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor

La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor