Nadie la visita, pero dicen que es "la Escocia española": pallozas de techo vegetal, Reserva de la Biosfera y aldeas de menos de 20 vecinos

Entre Lugo y León, tocando parte del extremo sur de Asturias, aparece una comarca montañosa que se mantuvo aislada y muy mal comunicada hasta finales del siglo XX. Probablemente de ahí provenga el encanto y la excelente conservación de la Sierra de Los Ancares. Se encuentra en el Macizo Galaico-Leonés, en las cuencas del río Sil y el Navia, con montañas que llegan a rozar los 2.000 metros de altitud, como los picos Cuiña, Miravalles o Mustallar.

Los Ancares, tanto los Leoneses como los Lucenses, están declarados Reserva de la Biosfera desde el año 2006; así como también cuentan con otras protecciones, como la ZEPA para las aves o la Zona de Protección del Oso Pardo. Y no es para menos, puesto que es la mismísima Escocia encerrada en una pequeña región gallego-leonesa. Por aquí pasa el Camino de Santiago y no solo eso, sino que esconde uno de los principales hitos de la ruta.

Adriana Fernández

Aldeas con encanto y mucho misterio

El pueblo de Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, se considera la puerta de entrada a Galicia salpicado de pallozas tradicionales, unas viviendas circulares de origen prerromano con techos elaborados con paja y roble. No tan antigua es la iglesia de Santa María la Real, del siglo IX, donde está guardado el Santo Grial. Se dice que hacia el año 1300, un sacerdote dudó que el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo y un día lo presenció en ese mismo cáliz.

Iglesia de Santa María de Cebreiro en Pedrafita do Cebreiro / Istock / phbcz

Pedrafita es tan solo el inicio, puesto que si seguimos el curso del río Ancares desde Vega de Espinareda encontramos algunos de los pueblos leoneses más bellos sin necesidad de abandonar la carretera. Cada uno se caracteriza por algo concreto, como Sésamo, con las pinturas rupestres de Peña Piñera que datan de la Edad de Bronce inicial; o la pequeña aldea de Sorbeira, con varias pallozas, la iglesia también de estilo ancarés y un infinito bosque de castaños.

El río Ancares a su paso por Lugo / Istock / LuisVilanova

Si se continúa ascendiendo por la carretera nos topamos con Candín, una típica aldea de la zona desde donde parten varias rutas de senderismo. Balouta aparece ya después del Puerto de Ancares. Se ubica al otro lado del pico Miravalles y es uno de los lugares con mayor número de pallozas conservadas. El último reducto castellano-leonés es Suárbol, conformado por un curioso conjunto de granito y pizarra reconstruido tras el incendio de 1957.

El pueblo de Balouta en Lugo / Istock / D.G.EIRIN

En el lado gallego cabe destacar Piornedo, uno de los pueblos de interior más especiales de Galicia, a los pies del monte Mustallar y ornamentado con hórreos, pallozas y otras construcciones tradicionales. Todas y cada una de estas aldeas presentan características comunes, pero también muy diferentes. Parecen sacadas de un cuento de hadas y es difícil asumir que hay quien vive ahí durante todo el año. Pero más allá del aislamiento, el entorno es todo un privilegio.

Las pallozas de Piornedo en Lugo / Istock / Nandi Estevez

Naturaleza única mediante rutas

Esa naturaleza que las rodea puede descubrirse mediante algunas rutas de senderismo que partes de la zona. Una de las más populares de Los Ancares Leoneses es la que va del Puerto de Ancares al pico Miravalles, a 1.969 metros de altitud. Una ruta corta, de 9 kilómetros ida y vuelta, pero dura por su pendiente. Otra clásica va desde Burbia hasta las Lagunas de Villouso, un conjunto de lagos de origen glaciar a los pies del pico Corno Maldito.

Los Ancares tienen muchas rutas de senderismo diferentes / Istock / arCam

De Los Ancares Lucenses llama la atención la Ruta de Piornedo al pico Mustallar, de solo 12 kilómetros ida y vuelta pero con tramos bastante complicados. También la Ruta de Tres Bispos, que va desde A Degrada hasta el pico de Tres Bispos en un camino de 15 kilómetros y dificultad media. Montañas, valles, ríos y pueblos se suceden en estas 110.000 hectáreas. Un entorno espectacular para adentrarse en la pequeña Escocia al más puro estilo español.