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La feria del marisco de Galicia que no te puedes perder en octubre: 50.000 kilos de pulpo á feira, Albariño y playas donde soñar despierto

Es una de las fiestas más importantes de España y la que sirve el marisco más delicioso.

Una feria perfecta para amantes del pulpo.

Una feria perfecta para amantes del pulpo. / Istock

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Lidia Lozano

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Pocas cosas caracterizan tanto a Galicia como el marisco. La vida de todos los pueblos costeros se entrega al mar de una forma u otra, y eso se respira en cada uno de ellos. El mar y la tierra gallegos dan lo mejor de lo que tienen que acaba transformado en platos sencillos pero con un sabor único. Es tal la pasión que sienten hacia su producto, a sabiendas de que la calidad es excelente, que organizan incluso fiestas en su honor.

Este pueblo de Galicia tiene la mejor fiesta del marisco en octubre

Este pueblo de Galicia tiene la mejor fiesta del marisco en octubre / Istock / Manel Vinuesa

Una de las más célebres es la Fiesta del Marisco de O Grove, en la ría de Arousa de Pontevedra. Es uno de los eventos gastronómicos más importantes de España y una cita que los amantes de la buena mesa no pueden saltarse. Se declaró Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2013, alzando a la ciudad como capital del marisco en las Rías Baixas. Este 2026, además, coincide de manera estratégica con el puente del Pilar, celebrándose del 1 al 12 de octubre.

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Adriana Fernández

La fiesta del marisco más famosa

Desde la organización del festival aseguran que este es el año perfecto para acudir por dos motivos: por la calidad óptima del producto, puesto que dicen que el marisco gallego “se encuentra en su mejor momento de la temporada, ofreciendo un sabor y una frescura inigualables”; y por sus precios competitivos. Eso sí, hay que reservar con antelación porque la ocupación hotelera es muy elevada tanto en O Grove como en la vecina O Salnés.

En la fiesta será posible degustar algunas de las raciones más tradicionales de las Rías Baixas, destacando el pulpo á feira, los percebes y los arroces marineros. Todo ello maridado con los mejores vinos con denominación de origen. Los precios, como bien indican, son muy populares. La ración de empanada de zamburiñas, por ejemplo, cuesta en torno a los 7 euros; la sepia con fideo negro cuesta alrededor de 8; o las almejas a la marinera (con cazuela de recuerdo incluida) sobre 15.

El famoso pulpo de O Grove

El famoso pulpo de O Grove / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Entre los vinos destacan el Albariño, el Mencía, el Godello y el Ribeiro. Sin olvidar los postres tradicionales gallegos, como las filloas, la bica gallega, la tarta de Santiago, la tarta de queso gallego o los biquiños. La experiencia queda completa con música en directo todos los días, comenzando por Os Firrás el jueves 1 de octubre y terminando por Dorian el domingo 11, además de otros artistas los días intermedios, como Sanguijuelas del Guadiana el viernes 9.

Más allá del marisco...

El marisco es lo más representativo de esta zona de Pontevedra, sin lugar a duda, pero O Grove cuenta con otros muchos atractivos que pueden descubrirse aprovechando el festival. Playas bañadas por el Atlántico, carreteras junto a la costa o una ermita cubierta de conchas marinas en la Illa da Toxa son algunas de las cosas que podemos encontrar allí. Además de las actividades vinculadas a la ría, como paseos en barco y en kayak o excursiones a las diferentes islas.

El pueblo pesquero de O Grove en la ría de Arousa

El pueblo pesquero de O Grove en la ría de Arousa / Istock / Al Gonzalez

Gran parte del encanto de este pueblo está relacionado precisamente con la ría de Arousa, la más grande de Galicia y una de las zonas marisqueras más importantes del norte. Uno de los puntos más curiosos es la Illa da Toxa o isla de la Toja, conectada con O Grove mediante un puente erigido a principios del siglo XX. Sus aguas termales han colaborado para otorgarle la fama de la que goza a día de hoy. Aunque lo más llamativo es la ermita de San Caralampio, recubierta de vieiras.

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La Illa da Toxa en O Grove, Pontevedra

La Illa da Toxa en O Grove, Pontevedra / Istock / MICHAEL WORKMAN

Desde O Grove se puede acceder a algunas de las playas más conocidas de las Rías Baixas, como la de A Lanzada, con más de dos kilómetros de arena blanca, o la de O Carreiro. Muy próximo está San Vicente do Mar, que en los últimos años ha ganado una gran fama gracias al Náutico de San Vicente, un local a modo de chiringuito en la playa de la Barrosa donde organizan actuaciones sorpresa de artistas de la talla de Leiva o Iván Ferreiro. El broche de oro para una cita gastro tan completa como la Feria del Marisco.

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