Compra ahora tus vacaciones y paga después: esta es la herramienta con la que vas a materializar el viaje de tus sueños

Estamos en ese justo momento del año en el que repasar las páginas de las diferentes agencias de viajes y los buscadores de vuelos y alojamientos es casi un hobby más al que dedicamos mucho mucho tiempo. Y es que, con este calor, teletransportarse a una playa paradisíaca es el sueño más recurrente, ¿verdad? ¿Y si te dijéramos que puede dejar de ser un sueño? Este verano, solo un clic te separa de materializar tu viaje soñado. Palabra.

PayPal / d.r.

El secreto no es otro que PayPal y sus soluciones BNPL (Buy now pay later, por sus siglas en inglés), y que te ofrecen la posibilidad de comprar esas vacaciones soñadas y pagarlas con la flexibilidad que necesites. Y es que PayPal se adapta a ti y a tus necesidades y no al contrario, como ocurre normalmente con el resto de formas de pago. El resultado es una nueva forma de planificar las compras online. Nos encanta para los viajes, pero es aplicable a todo lo que necesites o quieras comprar. Y es que las soluciones de PayPal están pensadas para que tengas más control sobre tu presupuesto, puedas organizar mejor determinados gastos, planificar compras relevantes con mayor margen y elijas el método de pago que mejor se adapta a cada momento.

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La transparencia es una máxima: tú tienes el control

El expertise y la tecnología avanzada que tiene una empresa como PayPal, permite que estas soluciones para comprar con flexibilidad sean transparentes y seguras. ¿La clave? Desde su propia app ofrecen flexibilidad de forma responsable, con: información clara, límites definidos, controles y validaciones, visibilidad sobre los pagos y capacidad de gestión. Y es que, una vez hecha la compra, tú tienes el control absoluto y manejando la app puedes consultar próximos pagos, hacer seguimiento de tus operaciones o mantener visibilidad sobre tus compromisos de pago.

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Soluciones PayPal

PayPal Paga en 3 plazos

Paga en 3 plazos es una de las principales soluciones BNPL de PayPal en España. Permite a los consumidores dividir compras de entre 30 y 2.000 euros en tres pagos iguales. Los pagos además son sin intereses.

Su funcionamiento es muy sencillo: En el momento del checkout, si la compra es elegible, el usuario puede seleccionar Paga en 3 plazos como método de pago. Antes de confirmar la operación, el usuario puede ver cómo se dividirá el importe y consultar cuándo se realizarán los pagos. Pensada para compras relevantes en las que es vital tener un margen de planificación, antes de confirmar la compra se puede ver si la opción se adapta a sus necesidades, su capacidad de reembolso y su planificación financiera. Y es que la transparencia es una parte esencial del funcionamiento de esta solución.

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PayPal Paga en 6, 12 o 24 plazos

Desde 2025 PayPal tiene la opción de hacer pagos en 6, 12 o 24 meses. Una alternativa especialmente pensada para tickets de mayor importe. Esta solución permite financiar compras dentro de los importes elegibles establecidos y su aprobación se realiza en el momento del checkout. A diferencia de Paga en 3 plazos, las opciones de 6, 12 o 24 meses sí son planes con intereses y las condiciones varía en función de medidores como el importe de la compra, el plazo elegido o el perfil del cliente.

¿Lo bueno? Como en todas las soluciones de PayPal, el usuario puede consultar la información antes de confirmar la operación. De este modo, puede conocer coste total, cuotas mensuales, condiciones del plan y plazo de devolución antes de hacer el clic final.

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