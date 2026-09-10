El pueblo medieval perfecto para visitar en septiembre y comer las mejores setas de España: un Conjunto Histórico, de calles empedradas y casas blasonadas, rodeado de uno de los hayedos más excepcionales de Segovia

Septiembre es un gran momento para viajar por España. Las temperaturas ya no son las de verano, en realidad son mejores: más suaves, menos cálidas y con alguna que otra precipitación (no nos importa). Pero si hay un motivo por el que gusta viajar a las puertas del otoño es porque los destinos suelen estar menos masificados, incluso los pueblos tan turísticos y conocidos, como Riaza.

Riaza, uno de los pueblos más bonitos de Segovia / Istock / SAMI AUVINEN

Conocido por muchos como la cuna de los mejores asados, Riaza es también un lugar apreciado por sus setas, y septiembre es uno de los mejores meses para comenzar a degustarlas. Amantes de la micología y principiantes en este mundillo, tienen en este pequeño municipio de Segovia el destino ideal para descubrir sus sabores y texturas. Y es allí donde nos vamos.

Sara Fernández García

Pueblo medieval con mucho sabor

Declarado Conjunto Histórico hace ya más de cinco décadas, Riaza es un bellísimo municipio segoviano, situado en la falda de la sierra de Ayllón. O mejor dicho: entre la meseta castellana y la ladera norte del Macizo de Ayllón, a unos 1190 metros de altitud. Y aunque todo el pueblo tiene encanto, no hay ningún rincón que conserve mejor el espíritu medieval de Riaza que su plaza Mayor.

Declarado Conjunto Histórico / Istock

Está dividida en dos partes desiguales, ambas separadas por el edificio del Ayuntamiento. Es precisamente su construcción a dos alturas (tiene una especie de ruedo en forma de eclipse en uno de los lados), con unas gradas de piedra y barandilla de hierro forjado, lo que la convierte en una de las señas de identidad más icónicas de Riaza.

Alrededor, la otra estampa típica del pueblo: soportales, columnas de granito y madera, casas solariegas, fachadas blasonadas… Juntos forman uno de los Conjuntos Históricos más reconocibles de los pueblos medievales de Segovia en particular, y de Castilla y León en general. Y visitarlo, es uno de los mejores planes para hacer en septiembre.

La plaza Mayor, el gran icono arquitectónico de Riaza / Istock

Red de Pueblos Gastronómicos de España

Desde 2025, Riaza forma parte de la suculenta Red de pueblos Gastronómicos de España, una asociación que incluye aquellas localidades en las que la gastronomía tiene un peso, y un poso, especial. Y aunque la lista ya cuenta con más de una treintena de pueblos, Riaza es el primero de Castilla y León en pasar a formar parte de la red.

Un pueblo rodeado de hayedos, el lugar donde nacen las setas / Istock

Como decíamos, los asados (de cochinillo y de lechazo, siempre al horno de leña) son uno de los puntos fuertes de Riaza, pero la cultura micológica no lo es menos. Ubicado en un entorno montañoso, toda la comarca cuenta con una variedad de hábitats muy favorable para los hongos: pinares, robledales, encinares y, sobre todo, el excepcional Hayedo de La Pedrosa. Hay referencias micológicas de la zona que citan boletus, rebozuelos, níscalos, capuchinas y otras especies.

Y aunque la aparición de las setas en el bosque depende por completo de la temporada de lluvias, es cierto que septiembre es el mes que marca el inicio de la temporada. Ir antes de que se llene de buscadores de setas puede ser un buen plan para dar comienzo a los viajes del otoño.