Festivales con sabor a mar: canta, canta, canta y ensancha el alma

¿Por qué conformarnos con un buen verano cuando podemos convertir el periodo más esperado del año en un sinfín de momentos inolvidables? En la Región de Murcia nos hemos acostumbrado (y muy bien) a disfrutar durante la época estival de unas merecidas vacaciones en las que poder maridar tranquilos paseos y refrescantes baños, o escapadas de interior llenas de paz, con sobremesas infinitas que ponen la guinda a auténticos homenajes a nuestra gastronomía.

Porque a los más de 250 kilómetros de litoral que conforman la Costa Cálida, y a la magnífica cocina que nos permite disfrutar de los 1.001 sabores que ofrece nuestra tierra, desde hace unos años la Región de Murcia ha sabido sacar provecho a su rica oferta cultural y musical.

Y es que el verano en la Región de Murcia se llena de música en directo, plazas con ambiente, escenarios abiertos y noches que empiezan sin hora de vuelta.

Desde citas internacionales hasta festivales con identidad propia, la agenda cultural convierte cualquier escapada en algo más grande, la oportunidad perfecta para disfrutar de ‘Felicidad de la Buena’.

Ritmo y pasión en el Festival Internacional de Jazz de San Javier

Hay festivales que sobreviven por inercia y festivales que sobreviven porque cada año encuentran una razón para que valga la pena volver. El Festival Internacional de Jazz de San Javier lleva veintiocho ediciones en la segunda categoría. Nació en 1998 por iniciativa del Ayuntamiento del municipio costero, creció despacio, consolidó un público fiel y en 2018 obtuvo la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Festival del Cante de las Minas en La Unión / Sergio González

Lo que empezó como una apuesta cultural en una localidad de poco más de 30.000 habitantes se ha convertido en una cita de referencia en el circuito del jazz europeo, capaz de atraer nombres que no suelen pasar por la Región de Murcia.

Esta XXVIII edición, dedicada a la memoria de artistas como Steve Cropper, Eddie Palmieri, Sheila Jordan, Raúl Malo y Miles Griffith, arranca el 26 de junio y se extiende hasta el 24 de julio con 25 conciertos en 15 noches, sacando el jazz también a las calles con actuaciones en la Plaza de España de San Javier, el Puerto Tomás Maestre de La Manga y a la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera.

Panorámica de La Manga del Mar Menor / Joaquín Zamora

El Rock Imperium convierte Cartagena el epicentro del heavy metal mundial

Cada año, con la llegada del verano, la ciudad portuaria suena a rock y heavy metal con el Rock Imperium, un evento que ha catapultado a Cartagena como un lugar de peregrinaje para amantes del rock de todo el mundo.

Iron Maiden recala en la ciudad trimilenaria con su gira 'Run for your lives' / EFE

A las grandes bandas como Scorpions, Europe, Kiss, Deep Purple, Judas Priest...que ya desfilaron por sus escenarios en años anteriores, se suma este año la actuación de Iron Maiden, que recala en la ciudad trimilenaria con su gira 'Run for your lives', con motivo de los 50 años de la formación de la banda, en 1975. La gira incluye canciones de las primeras décadas de la formación, y promete el mejor espectáculo de su historia.

Durante los días 3, 4 y 5 de julio, junto a Iron Maiden, la lista de grupos que actuarán en esta quinta edición incluye también a los suecos Sabaton, la potencia de Trivium, el reencuentro de The Gathering o la presencia escénica de H.E.A.T, Queensrÿche y Lacuna Coil, entre otros.

El compromiso con el talento local se podrá disfrutar con la actuación de los cartageneros Triskel, única banda nacional que actuará en esta edición, y cuya música transita por el folk metal.

La Mar de Músicas y su bendita diversidad cultural

Cartagena también ofrece, en julio, la posibilidad de vivir una explosión de arte, cultura y espectáculo con la celebración del festival La Mar de Músicas, donde artes procedentes de todo el mundo se dan cita para sorprender y deleitar a los asistentes.

La Mar de Músicas acoge a artistas de todo el mundo / Pablo Sanchez

En su 31 edición, La Mar de Músicas contará con Oumou Sangaré para abrir el festival. La diva maliense, que actuó por última vez en el festival cartagenero en 2017 y fue su primer Premio en 2012, regresa al patio del antiguo CIM con su álbum 'Timbuktu'. Una (imponente) presencia que se enmarca en una edición que toma Ecuador como país protagonista y promete recorrer 16 países de América, África y Europa.

El cartel incluye a Sílvia Pérez Cruz, Judeline, Maria Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Downs, Xoel López, Rodrigo Cuevas, Rubén Blades, Monsieur Periné, Sona Jobarteh, pablopablo y Niño de Elche junto a Raül Refree, entre otros.

El mayor exponente de la pureza con El Cante de las Minas

Sesenta y cinco ediciones no son solo una cifra redonda. Son décadas de cante minero preservado, de artistas emergentes convertidos en figuras y de una localidad de poco más de 20.000 habitantes que cada verano se convierte en referencia mundial del flamenco.

El Festival Internacional del Cante de las Minas ha sido recientemente declarado como acontecimiento de excepcional interés público / SERGIO GONZÁLEZ

El Festival Internacional del Cante de las Minas se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto con un programa que reúne a Yerai Cortés, Israel Fernández, Arcángel, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Fuensanta La Moneta, Lucía Álvarez La Piñona y Paula Comitre, entre otros.

La novedad más llamativa del cartel es la de Israel Fernández, uno de los cantaores más valorados del flamenco actual, que actuará por primera vez en la historia del festival el 4 de agosto con Recital y Cante. Su incorporación al programa cierra un hueco que muchos aficionados llevaban años señalando.

Más allá del cartel de artistas, el Cante de las Minas sigue siendo, en esencia, un certamen de competición. Los días 5, 6 y 7 de agosto se celebrarán las semifinales de los concursos, donde los participantes se medirán en las distintas modalidades de cante minero. El 8 de agosto, la Gran Final cerrará una edición que habrá durado diez días.

Cabe destacar que el Gobierno de España ha declarado oficialmente el 65º aniversario del certamen como acontecimiento de excepcional interés público, una distinción reservada a algunos de los grandes eventos culturales del país y que sitúa al festival de La Unión en la máxima categoría de reconocimiento prevista por la legislación española.

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