La obra de teatro que se representa desde hace más de cinco siglos dentro de una basílica: es Patrimonio Inmaterial de la Unesco y se canta en valenciano antiguo cada mes de agosto

Cada agosto, una basílica del centro histórico de Elche deja de ser únicamente un lugar de culto para convertirse en un escenario teatral que parece estar entre la tierra y el cielo. Ante cientos de espectadores empiezan a descender de la cúpula mediante mecanismos medievales personajes que representan una historia que lleva interpretándose desde hace más de cinco siglos.

Narra la Dormición, la Asunción y la Coronación de la Virgen María / Wikimedia Commons

Se trata del Misterio de Elche (Misteri d'Elx en valenciano), un drama sacrolírico medieval dedicado a la Asunción de la Virgen. Esta peculiar tradición, una de las manifestaciones culturales más singulares de España, se representa en el interior de la Basílica de Santa María de Elche y ha llegado prácticamente intacta desde el siglo XV. Es más, es la única obra en su género que ha sido representada sin interrupción hasta la actualidad. Por ello, fue reconocida por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad antes de incorporarse a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Adriana Fernández

Siglos de historia dentro de la Basílica de Santa María

El Misteri d'Elx narra la Dormición, la Asunción y la Coronación de la Virgen María mediante una representación íntegramente cantada. La mayor parte del texto se interpreta en valenciano antiguo, aunque hay también diversos pasajes en latín.

La representación se hace cada agosto en el interior de la Basílica de Santa María, un templo barroco levantado sobre construcciones anteriores que se ha convertido en el escenario inseparable de esta tradición y forma parte del propio espectáculo. Lo que más impresiona es que se sigue utilizando un complejo sistema de tramoyas aéreas (la maquinaria con la que se cambia el decorado) que apenas tiene equivalente en el mundo.

Este drama sacrolírico medieval ha llegado prácticamente intacto desde el siglo XV / Wikimedia Commons

Por eso, uno de los momentos más esperados llega cuando todo tipo de personajes y objetos descienden desde la cúpula, como la Magrana (una esfera granate y dorada) o l'Araceli (cinco ángeles), que aparecen suspendidos en el aire mientras interpretan sus cantos. Nos atrevemos a decir que probablemente nunca hayas viso nada igual, o al menos nada que mezcle música, escenografía y patrimonio de esa manera.

Pero además de ser una experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar, lo más sorprendente de la obra es su continuidad a lo largo del tiempo, pues se ha mantenido viva desde el siglo XV, superando guerras, epidemias y todo tipo de cambios sociales. Sin duda, merece la pena asistir a uno de los grandes símbolos del patrimonio vivo de España.

Su continuidad constituye otra de sus grandes singularidades / Wikimedia Commons

Una tradición que forma parte de la identidad de Elche

Durante la primera quincena de agosto, Elche vive pendiente de su particular evento. Aunque las representaciones principales son los días 14 y 15, puedes ver los ensayos generales que están abiertos al público. Es también un espectáculo en sí mismo ver cómo preparan todo porque participan decenas de personas entre cantores, músicos o tramoyistas.

Forma parte de la vida cotidiana de la ciudad / Wikimedia Commons

Dada la importancia y antigüedad del evento, la obra y todo lo que esta mueve forma parte de la identidad colectiva de Elche. El conocimiento de los cantos, el funcionamiento de la tramoya y la organización de la representación se transmite de generación en generación como una tradición muy arraigada, lo que explica (aunque siga sorprendiendo) que haya llegado hasta nuestros días con esa gran fidelidad a la que se representaba hace tantísimos años.

Y si ya de por sí la obra merece una visita a Elche, el poder descubrir la Basílica de Santa María hace que todo mejore aún más. Es uno de los edificios más representativos del casco histórico ilicitano y queda muy cerca de otros lugares muy relevantes como el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y el Huerto del Cura, uno de los jardines históricos más conocidos de la provincia de Alicante.