Del 'bombardeo' de nabos en Cáceres a la neblina de talco en La Palma: las cinco fiestas más delirantes de España que todo viajero debería visitar una vez en la vida
Son una parte fundamental de la cultura española y están llenas de desenfreno, risas y diversión.
Si hay algo por lo que los españoles somos conocidos internacionalmente es por nuestra pasión por la fiesta. Aunque salir a una discoteca no está mal y también puede ser divertido, no tiene ni punto de comparación con las fiestas de la calle de toda la vida. Según los datos, España cuenta con más de 1.100 celebraciones populares registradas.
Al ser un número tan alto, una parte muy positiva es que las hay de todo tipo: más tranquilas, curiosas, serias… o muy delirantes. Si para ti una fiesta es sinónimo de intensidad y de disfrutar cada minuto al 100%, aquí te traemos unas que, desde nuestro punto de vista, son tan frenéticas que será imposible que te aburras.
Las 5 mejores fiestas de España
Si quieres conocer España al completo no solo sirve con visitar las ciudades más populares, ver sus monumentos y probar su gastronomía. Sí, eso está muy bien, pero para conocer la cultura española en su totalidad es necesario que, al menos una vez en la vida, vivas al menos estas 5 fiestas: son las más delirantes del país.
La Batalla del Vino
Se hace en Haro, La Rioja, y para celebrarla los asistentes se reúnen cada 29 de junio en los Riscos de Bilibio vestidos de blanco y con un pañuelo rojo. Una vez allí, comienzan a lanzarse más de 30.000 litros de vino tinto, terminando todos completamente empapados y con la ropa teñida de color morado. Como dato, entre 3 y 2 días antes hay una versión para los más pequeños en la que en vez de vino se usa mosto.
Los Indianos
Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se celebra el lunes de Carnaval de la isla de La Palma. En ella, las personas se visten de blanco, usan sombreros y llevan maletas parodiando la vuelta a España de los emigrantes ricos de Cuba. En ella tiene lugar la batalla de polvos de talco, donde sea crea una nube blanca de polvo simbolizando la libertad y diversión y haciendo referencia a la piel pálida que tenían los indianos al volver de Latinoamérica.
Los Enharinados
Tiene lugar el día de los Santos Inocentes y en ella los vecinos y visitantes de la localidad alicantina de Ibi se llenan de harina y huevos podridos. Se hace una batalla entre dos bandos: los Enfarinats, que toman el control del pueblo vestidos de forma estrafalaria y crean un caos impresionante, y la Oposición, que intenta conseguir que vuelva el orden y la calma.
Jarramplas
Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, y se celebra los días 19 y 20 de enero en Piornal, Cáceres. En ella, un vecino se disfraza con una máscara y un traje de cintas coloridas representando a un ladrón de ganado que fue castigado por el pueblo. Mientras se pasea por la localidad tocando el tambor, los vecinos le vuelven a dar un escarmiento lanzándole cientos de nabos.
La Tomatina
También declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, se celebra en Buñol, Valencia, el último miércoles de agosto, normalmente entre las 12:00 y la 13:00. En ella, los asistentes se lanzan más de 120.000 kilos de tomates y llenan su ropa de color rojo. Por razones de seguridad tiene un aforo de 20.000 personas, por lo que requiere de entrada previa. También hay una versión infantil que se celebra el sábado anterior al día grande.
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