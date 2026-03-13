Del 'bombardeo' de nabos en Cáceres a la neblina de talco en La Palma: las cinco fiestas más delirantes de España que todo viajero debería visitar una vez en la vida

Se hace en Haro, La Rioja, y para celebrarla los asistentes se reúnen cada 29 de junio en los Riscos de Bilibio vestidos de blanco y con un pañuelo rojo. Una vez allí, comienzan a lanzarse más de 30.000 litros de vino tinto, terminando todos completamente empapados y con la ropa teñida de color morado. Como dato, entre 3 y 2 días antes hay una versión para los más pequeños en la que en vez de vino se usa mosto.