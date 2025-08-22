El escenario natural del centro de Madrid famoso por ser un histórico plató de rodaje de cine 'western'

Colmenar Viejo, la Pedriza y Hoyo de Manzanares eran algunos de los escenarios naturales más demandados, quizá por el parecido de estos paisajes con los norteamericanos. Forman lo que se conoce como la ruta Noroeste, y en ella se enmarcan algunos de los títulos más famosos rodados en Madrid, como Por un puñado de dólares, la cinta que filmó el italiano Sergio Leone con un desconocido Clint Eastwood. Fue el impulso definitivo para el cine de la región.