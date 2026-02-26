Los 15 cuadros que deberías ver, al menos, una vez en la vida: son el cúlmen de la belleza del arte y la excusa perfecta para viajar por el mundo

Pintado en 1830, esta obra de Delacroix sigue siendo una de las obras más famosas de la historia del arte. Un homenaje a tres jornadas de protesta que sucedieron en el siglo XIX y que han pasado a la historia como un ejemplo romántico de la unión del pueblo por su libertad. Lo que hace Delacroix con esta obra es precisamente convertir una revolución real en un mito épico y hacer que la figura femenina sea política y alegórica a la vez. Hay que ir al Museo del Louvre (París) para verlo.