Madrid se convierte la sede de una multitudinaria quedada de amantes de la fotografía

"El instante, cada instante, / es su para siempre, / su jamás y su cada hora:/ todo nace de un instante, pero no una vez:/ cada instante". Estos versos del poeta argentino Hugo Mujica (1942) parecen evocar el “instante decisivo” del que hablaba Henri Cartier-Bresson (1908-2004), ese momento único en el espacio y en el tiempo que encapsula cada fotografía. Además, estas líneas del último Premio Loewe de poesía han servido de inspiración al fotógrafo Matías Costa (1973) para dar nombre a su último trabajo, Lo que nace, que se expone hasta el 24 de mayo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). La muestra forma parte de PHotoESPAÑA 2026 y comparte espacio con la exposición colectiva de FUJIKINA Madrid, que reúne el trabajo de cinco fotógrafos contemporáneos —Samuel Aranda, Estela de Castro, Toni Amengual, Álvaro Sanz y Nerea Garro— y que está comisariada por el propio Matías Costa.

Exposición 'Lo que nace', de Matías Costa, en FUJIKINA Madrid 2026 del programa oficial de PHotoESPAÑA 26. / Matías Costa

Fotografiar el pasado

Ganador en dos ocasiones del prestigioso World Press Photo, y colaborador de VIAJAR, Costa siente una vinculación especial con esta exposición. En 1998, en la primera edición de PHotoESPAÑA, recibió el Premio Descubrimientos, que dio un impulso definitivo a su carrera. Tenía tan solo 25 años. Desde entonces, Costa ha transitado por el fotoperiodismo y el ensayo fotográfico, hasta conformar un lenguaje propio en el que conviven texto e imagen. Ahora, ya consolidado en el complicado mundo de la fotografía y convertido en un prestigioso comisario, Costa vuelve a PHotoESPAÑA y da la alternativa a una nueva generación de fotógrafos.

Exposición 'Lo que nace', de Matías Costa, en FUJIKINA Madrid 2026 del programa oficial de PHotoESPAÑA 26. / Matías Costa

Lo que nace ahonda en el terreno abierto hace años por Costa, en el que la fotografía y la escritura se ha convertido en una herramienta para investigar su propio pasado. "Yo vengo de una familia que, desde hace más de 100 años, ha migrado en cada generación”, afirma. “Yo mismo nací en Argentina, en Buenos Aires, y vine aquí de niño con toda mi familia". Algunas de las imágenes, precisamente, provienen de uno de sus proyectos más aclamados, The Family Project, en el que viajó a los lugares originarios de sus ancestros, como Rusia, Italia, Argentina...

Exposición 'Lo que nace', de Matías Costa, en FUJIKINA Madrid 2026 del programa oficial de PHotoESPAÑA 26. / Matías Costa

Quedada fotográfica

Esta exposición se encuadra dentro de los actos organizados por FUJIKINA Madrid 2026, el Festival Europeo de Fotografía de FUJIFILM que se celebra los días 23 y 24 de mayo en COAM. Este evento reunirá a fotógrafos, profesionales, creadores y amantes de la imagen a través de exposiciones, charlas, talleres, demostraciones y experiencias en torno a la fotografía digital, instantánea y analógica. En el anterior edición, celebrada en Barcelona en 2024, alrededor de 3.000 aficionados acudieron al evento.

Exposición 'Lo que nace', de Matías Costa, en FUJIKINA Madrid 2026 del programa oficial de PHotoESPAÑA 26. / Matías Costa

Una de las citas más esperadas de FUJIKINA de este año son los Photo Walks, recorridos fotográficos guiados por Madrid en los que los participantes podrán practicar fotografía de calle y descubrir nuevos rincones de la ciudad acompañados por fotógrafos especializados. En la sede de COAM también se celebrarán talleres prácticos impartidos por profesionales del sector, centrados en técnica, creatividad y narrativa visual. Estas actividades estarán dirigidas por perfiles como Estela de Castro, Rafael Trapiello, Eduardo Nave, Luana Fischer y Angélica Dass.

Además, el espacio Touch & Try ofrecerá a los asistentes la posibilidad de probar las últimas innovaciones de FUJIFILM en fotografía, vídeo e impresión. También contarán con zona de préstamo de equipos y servicio gratuito de comprobación y limpieza para usuarios de equipos FUJIFILM. La entrada básica a FUJIKINA tiene un coste de 8 euros. Para más información: https://www.fujifilm-x.com/es-es/events/fujikina-madrid-2026.