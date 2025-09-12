El secreto mejor guardado de Madrid es este patio lleno de esculturas al aire libre y exposiciones de arte: es perfecto para una tarde de otoño

El Museo del Romanticismo es uno de esos lugares que demuestran que Madrid nunca se agota. Su colección te transporta al siglo XIX, sus exposiciones renuevan la experiencia y su jardín-café es un oasis perfecto para una tarde de otoño. Un secreto a voces que sigue siendo uno de los mejores planes culturales y relajados del centro. Porque a veces, lo que más apetece no es correr de un sitio a otro, sino perderse en un rincón bonito, lleno de historia, arte y calma.