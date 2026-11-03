Ibiza debatirá su futuro turístico en una nueva edición del Foro Turismo Ibiza

¿Cómo debe evolucionar Ibiza para seguir siendo un destino competitivo sin renunciar a la creación de valor para su territorio? Esta será una de las principales cuestiones de la XIII edición del Foro Turismo Ibiza, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en el Centro Cultural de Jesús bajo el lema Decisiones de futuro.

Organizado por Santa Eulària Empresarial y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, con el apoyo del Consell Insular d’Eivissa e Ibiza Travel, el encuentro reunirá a expertos, instituciones y empresas para analizar los desafíos que marcarán el rumbo del turismo en la isla, desde la aplicación de la inteligencia artificial hasta la transformación de las estrategias de captación de visitantes.

XIII Foro Turismo Ibiza / D. R.

La inteligencia artificial y los datos, claves para gestionar los destinos

La jornada arrancará con una intervención en vídeo de Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, que ofrecerá una perspectiva internacional sobre los cambios que están redefiniendo el sector, con especial atención a la innovación, los datos y los nuevos hábitos de los viajeros.

Uno de los ejes centrales será la mesa redonda "¿Quién decide el futuro de un destino?", moderada por Raúl García López, consultor estratégico de destinos. El debate abordará cómo la inteligencia artificial y el análisis de datos pueden mejorar la gestión turística, anticipar las necesidades de la demanda y reforzar la competitividad de los destinos.

Entre los participantes figuran Elizabeth Keegan, directora general de Lloret Turisme; Marcos Pampliega, de Minsait (Indra); Ana Lafuente, subdirectora general adjunta de conocimiento y estudios turísticos de Turespaña; y Christophe Ramaciotti, director comercial de Amadeus for Destinations & More.

El empresario e inversor José Elías tomará el relevo con una intervención centrada en la toma de decisiones en un contexto marcado por la incertidumbre y los cambios constantes.

Del volumen de visitantes a la creación de valor

La segunda mesa, "De atraer turistas a crear valor", pondrá el foco en uno de los grandes retos del modelo turístico: avanzar desde la captación de visitantes hacia una estrategia que genere mayor rentabilidad y beneficios económicos y sociales para el destino. Moderada por Manuel Molina, director de Hosteltur, contará con Inmaculada Benito, de CEOE; Fernando Garasa López, fundador y CEO de Sergestur; Sinead McKevitt, responsable de contratación y cadenas hoteleras de Jet2 y Jet2holidays; y Ricardo Fernández, CEO de Destinia.

Los participantes analizarán cuestiones como el gasto turístico, los precios, la comercialización y el desarrollo de experiencias, así como las claves para mejorar el retorno de la actividad turística para las empresas y la economía local.

El foro concluirá con la entrega de los VI Premios Foro Turismo Ibiza, que reconocerán el mejor proyecto turístico del año, la trayectoria en favor del turismo y al mejor profesional del sector.

La asistencia será gratuita, previa inscripción en la web oficial del Foro Turismo Ibiza. La jornada también podrá seguirse en streaming.

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Tras doce ediciones, el Foro Turismo Ibiza se ha consolidado como un espacio de encuentro para analizar los retos del sector y debatir las decisiones que definirán el futuro turístico de la isla.