Últimas noticias El espectáculo navideño en vivo más grande de España

Sara Fernández García

Nacieron a 400 kilómetros y se encontraron en la redacción: las raíces separadas de Vicente Vallés (63 años) y Ángeles Blanco (54) están entre un barrio humilde de capital y una ciudad protegida por murallas árabes

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Antes de compartir platós de televisión, noches de cierre y una vida en común que dura ya más de dos décadas, las historias de Vicente Vallés y Ángeles Blanco arrancaron a 400 kilómetros por carretera. Mucho antes de ponerse al frente de los informativos en cadenas rivales (él en Antena 3 y ella en Telecinco), sus primeros recuerdos los vivieron en dos escenarios muy distintos: las calles sin asfaltar del Madrid más humilde y una capital extremeña bañada por el Guadiana.

Sus caminos se cruzaron a mediados de los 90 en la redacción de Telecinco. Durante tres años compartieron mesa, plató y horas de directo en los informativos del fin de semana, hasta que esa buena sintonía de plató dio paso a una relación sentimental que ha resistido la prueba de la rivalidad por ser el informativo más visto. Con un hijo en común y la rutina de competir por la audiencia desde platós diferentes, ambos forman una de las parejas más queridas del periodismo español. Dale al play para conocer su historia.