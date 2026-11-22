La ruta de senderismo perfecta para una mañana de otoño: 2,5 kilómetros entre caras gigantes talladas en la roca junto a un embalse de Cuenca
Un paseo de menos de una hora entre esculturas de hasta seis metros, pinares y formaciones de arenisca con vistas al embalse de Buendía.
A pocos kilómetros del municipio conquense de Buendía, el paisaje de pinos y roca arenisca que bordea el embalse esconde uno de los paseos más curiosos de toda Castilla-La Mancha. Aunque antes de entrar te de la sensación de que es una pista forestal normal y corriente, como tantas otras de la Alcarria, de pronto te vas a empezar a cruzar con rostros gigantes de varios metros de altura. Es la Ruta de las Caras, un recorrido corto y muy agradable que en otoño luce especialmente bien, cuando baja el calor y la luz resalta los tonos ocres y rojizos de la piedra.
El tramo escultórico principal tiene unos 2,5 kilómetros de longitud y se hace cómodamente en unos 45 minutos, aunque lo normal es tardar algo más porque fijo que te vas a querer ir parando cada pocos metros a hacer fotos y buscar las figuras entre los árboles. Apenas tiene desnivel, así que es un plan ideal para ir con niños.
Un museo al aire libre tallado sobre la roca en 1992
Todo este conjunto nació en 1992, cuando los artistas Eulogio Reguillo y Jorge J. Maldonado cambiaroon las salas de exposiciones por las paredes naturales de arenisca que rodean el pantano. Fueron aprovechando las grietas, los volúmenes y las curvas de la propia roca para esculpir una veintena de obras al aire libre, algunas de las cuales superan los seis metros de altura.
Lo divertido del paseo es que las esculturas te las vas encontrando de repente, ya que no están concentradas en una explanada. Están repartidas a lo largo del sendero, medio camufladas entre los pinos y los bloques de piedra, así que, como decíamos, también es ideal para ir con familia a modo de juego porque vas caminando y "buscando" el tesoro. ¡Que no se te escape ninguna!
De la Dama del Pantano a Beethoven entre los pinos
A medida que avanzas por el camino te vas encontrando con un repertorio de personajes de lo más variopinto. Uno de los primeros y más famosos es la Dama del Pantano, un rostro que mira directamente hacia el agua, al que se suman figuras de inspiración espiritual y mitológica como el Chamán, Krishna o Maitreya. También hay un busto de Beethoven o una calavera.
Cada talla tiene su propio estilo y verás que hay algunas con rasgos muy marcados y expresivos, mientras que otras juegan con la textura rugosa de la arenisca para crear formas casi abstractas que cambian por completo según cómo les dé el sol a lo largo de la mañana.
Datos prácticos y cómo alargar la caminata junto al embalse
El acceso a la Ruta de las Caras es gratuito y justo al inicio tienes una zona de aparcamiento junto a un área recreativa con mesas de madera, perfecta para llevarte un bocadillo y comer al aire libre cuando termines el recorrido. Eso sí, ten en cuenta que es un sendero de tierra y roca natural, por lo que conviene llevar calzado cómodo con buen agarre y saber que no está adaptado para sillas de ruedas ni carritos de bebé.
Si los 2,5 kilómetros te saben a poco y te quedas con ganas de caminar más rato junto al agua, puedes enlazar con el sendero PR-CU 46. Es una ruta circular de unos 14,5 kilómetros que integra este tramo escultórico y sigue bordeando el embalse de Buendía hasta subir al mirador de la Peña de la Virgen, desde donde tienes una vista amplia de todo el pantano y los pinares de la comarca.
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