La única muralla romana del mundo que se conserva completa está en España: más de 2 kilómetros para recorrer a pie por arriba y decenas de torres
Un paseo elevado de más de dos kilómetros permite descubrir las diez puertas del recinto, sus torres centenarias y algunos de los principales monumentos de la antigua Lucus Augusti.
¿Cuántos monumentos en España conoces que te permitan literalmente caminar sobre la historia? Pues seguramente poquitos, pero en Lugo vas a encontrar uno impresionane: su muralla. En otros lugares los restos romanos se limitan a yacimientos vallados, pero aquí el perímetro defensivo de la antigua Lucus Augusti sigue intacto, rodeando todo el casco antiguo de la ciudad gallega y funciona como un paseo elevado de más de dos kilómetros que usan los lucenses a diario.
Esta fortificación, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000, es sorprendente tanto por sus dimensiones como por su estado de conservación. Está a una altura que oscila entre los ocho y los diez metros y desde la parte superior puedes rodear el núcleo histórico completo.
Te proponemos recorrer los 2.117 metros del paseo superior de la muralla porque esta es la mejor manera de ver de primera mano cómo se estructuraba la antigua ciudad romana. A lo largo del camino vas pasando junto a torres defensivas (se conservan 71 de las 85 originales) entre las que destaca especialmente la de A Mosqueira por sus dos grandes ventanas arqueadas.
El recinto se abre al exterior a través de diez puertas de acceso. Cinco de ellas son de origen romano, como la histórica Porta Miñá, por la que tradicionalmente salían los peregrinos rumbo a Santiago de Compostela antes de que se extendiera ssu uso de la Porta de Santiago, que desemboca directamente en la fachada de la catedral. Las otras cinco se abrieron siglos más tarde para facilitar el tráfico y la expansión de la ciudad.
El subsuelo romano y el casco histórico de Lugo
Al bajar del paseo por la muralla no vas a dejar atrás la época romana porque por el centro vas a ir encontrándote con yacimientos perfectamente integrados en la vida urbana. Puedes visitar la Casa de los Mosaicos para ver los pavimentos originales de una domus romana, entrar en la Domus del Mitreo para descubrir los restos de una antigua mansión y un espacio dedicado al culto del dios Mitra, o acercarte a la plaza de Santa María para ver los vestigios de una piscina de la época. Fuera del recinto amurallado, siguiendo el curso de las calles hacia el río, no te pierdas el puente romano sobre el Miño y los restos de las antiguas termas.
Todo el paseo por el casco antiguo va a ser entre piedra y piedra hasta llegar a la plaza Mayor, presidida por el edificio barroco del Ayuntamiento. En tu recorrido, detente también en la catedral de Santa María, un templo del siglo XII que mezcla elementos románicos, góticos y barrocos.
Como no podría ser de otra manera, creemos que el broche perfecto a cualquier visita lo pone la mesa, y aqui la gastronomía local exige una parada sin estar mirando el reloj. Siéntate en una terraza de la plaza del Campo y pide una ración de pulpo á feira acompañado de pan de maíz, empanada gallega y un vino de la tierra.
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