Se le conoce como “las villas de las reinas” por la tradición que tenían los reyes portugueses de regalar la villa a sus esposas como regalo de bodas durante el siglo XIII. No es ni Laponia, ni Alsacia, se trata de Óbidos, una villa medieval amurallada a unos 85 kilómetros al norte de Lisboa que es conocida como el pueblo navideño más bonito del mundo y que dentro se encuentran las murallas medievales más espectaculares de toda Europa.

Adriana Fernández

Es conocida por ser una de las siete maravillas de Portugal y por transformar su recinto medieval amurallado en Óbidos Vila Natal, un parque temático festivo que combina historia, iluminación y planes familiares. Sus calles empedradas, casas encaladas y su castillo lleno de luces LED te dejarán con la boca abierta. Podrás visitarlo desde el 27 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027 donde verás todo tipo de espectáculos, obras de teatro y hasta un árbol de 9 metros en la Praça da Criatividade.

Navidad en Óbidos / Crónicas de Badajoz

Un paseo lleno de historia

Si algo merece la pena en Óbidos, es su espectacular patrimonio cultural e histórico medieval amurallada. Visitar cada rincón de este pueblo es viajar en el tiempo y entender parte de su cultura. Si estás perdido y no sabes por dónde empezar, te recomendamos el Castillo de Óbidos, uno de los monumentos más famosos y aclamados por los turistas, que trata de una fortificación medieval sobre un promontorio que domina la villa y funciona como un hotel turístico a día de hoy.

Castillo de Óbidos, Portugal / Istock / brytta

Sus murallas y Porta da Vila, son otras de sus paradas más famosas, se trata de un cinturón defensivo de origen medieval que rodea el casco antiguo; la Porta da Vila es la entrada principal y sus azulejos te dejarán con la boca abierta. Si nunca lo has visitado, no sabrás la importancia que tienen todas sus iglesias y espacios literarios, entre muchas las que más destacan son la famosa Iglesia de Santa María, la Iglesia de São Pedro, la Capela de São Martinho y la antigua iglesia de Santiago reconvertida en librería, situada en el centro de la ciudad.

Porta da Vila en Obidos / Portugal

A las puertas de sus murallas se encuentra el Acueducto de Óbidos, una imponente arquería construida en el siglo XVI que da la bienvenida a las personas que entran al pueblo. Lo más llamativo son sus arcos de piedra que conectan los manantiales con las antiguas fuentes del casco histórico, siendo una de las estampas más conocidas.

El acueducto de la ciudad vieja de Óbidos, Portugal / Istock / sergey

Tu recinto navideño favorito para estas fechas

Decorado con árboles iluminados, figuras gigantes, abetos nevados artificiales y escenografías temáticas que cambian cada edición, este recinto de Óbido Vila Natal se convertirá en uno de tus planes favoritos para estas navidades. Aquí podrás hacer muchísimas actividades, desde patinar sobre hielo, tirarte por trineo, montar en un tiovivo tradicional, ver espectáculos de magia y hasta talleres infantiles y la famosa Casa de Papá Noel.

vila natal Óbidos / Infinita Viajes

Otra de sus actividades más tradicionales es recorrer la calle principal probando la Ginja de Óbidos, un licor local de guindas servido en pequeños vasitos de chocolate comestible, además de castañas asadas y su rico chocolate caliente. Acceder a él no es gratuito, necesitarás entrada con un coste de 12 euros para poder disfrutar de todas estas actividades. Es importante que sepas que suelen abrir de miércoles a domingos en noviembre y ampliando hasta todos los días en diciembre para poder disfrutar al máximo de la experiencia al completo.