Hoy vamos a hablar de un árbol que cumple milenios y, encima, sigue dando fruto cada año. ¿Cómo es posible? Cuando alguien plantó esa primera rama en la tierra que hoy es Tarragona, corría el año 314 y el emperador Constantino I gobernaba un Imperio romano que todavía se creía eterno. En la actualidad, dieciséis siglos después, el Imperio ya no existe, pero el olivo sigue en el mismo sitio, con las mismas raíces, dando las mismas aceitunas de siempre a los vecinos de la zona.

Los olivos milenarios de Ulldecona / Turismo Ulldecona

La Farga del Arión crece en Ulldecona, un municipio de poco más de 6.700 habitantes en la comarca del Montsià, en el extremo sur de la provincia de Tarragona, lindando casi con Castellón. Desde Barcelona o Valencia se llega en poco más de dos horas y media, en coche o en tren. La proximidad de Ulldecona a la antigua Vía Augusta, una de las principales calzadas del Imperio romano en Hispania, explica en buena parte por qué esta franja de terreno conserva tantos olivos de semejante edad: por aquí pasaba el comercio, y con él, el aceite.

Adriana Fernández

Hoy el árbol forma parte del Museo Natural de los Olivos Milenarios del Arión, una finca de la familia Porta i Ferré que solo se visita con guía, gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Ulldecona. El recorrido dura poco más de una hora y cuesta en torno a 10 euros por persona dentro del paquete cultural, que también incluye el castillo medieval y las pinturas rupestres. El árcol, desde luego, ha visto pasar civilizaciones, cambios de fronteras y generaciones enteras de habitantes.

El árbol más antiguo de España tiene casi 2.000 años

Su aspecto impresiona incluso antes de conocer su antigüedad. El tronco alcanza los 8,03 metros de perímetro, mientras que su base, de forma piramidal, tiene unos 18 metros de diámetro. La altura ronda los 6,5 metros. Sus dimensiones y la peculiar silueta que ha adquirido con el paso de los siglos explican que sea uno de los ejemplares más admirados del patrimonio natural de la zona. Y no está solo: solo en el término municipal de Ulldecona hay inventariados más de 1.300 olivos milenarios, la mayor concentración de este tipo que se conoce en el mundo.

La Farga de L'Arión, en Ulldecona (Tarragona) / Turismo de Ulldecona

Entre sus ejemplares destacan alrededor de 150 olivos que superan los mil años de vida y cuyos frutos se destinan a la elaboración del Aceite Farga Milenaria. Su producción está ligada a una variedad tradicional y a árboles que llevan siglos adaptándose al clima y al paisaje mediterráneos. La Generalitat de Catalunya lo declaró Árbol Monumental en 1997, y en 2006 la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) le concedió el primer premio al mejor olivo monumental de España.

Qué más ver (y comer) en el pueblo

Merece la pena decir que el olivo no es la única razón para desviarse hasta aquí. A las afueras, la Serra de la Pietat esconde los Abrics de l’Ermita, un conjunto de abrigos con pinturas rupestres de estilo levantino que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial en 1998. Mientras tanto, en el centro del pueblo, el castillo medieval se levanta sobre un antiguo asentamiento ibérico y fue fortificado después por los árabes. Pero sería injusto no mencionar su gastronomía.

El castillo de Ulldecona (Tarragona) / Wikimedia Commons

Ulldecona reúne nada menos que dos restaurantes con Estrella Michelin: Les Moles, del chef Jeroni Castell, y L’Antic Molí, de Vicent Guimerà, ambos con Estrella Verde por su compromiso con el producto de proximidad. Este hecho convierte el pueblo en uno de los que tiene más estrellas Michelin por habitante de toda España.