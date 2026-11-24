Sara Fernández García

La ciudad favorita de la clase media española es “el paraíso mundial de las setas”: una escapada otoñal para comer boletus y níscalos, y pasear junto al Duero

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Pocas ciudades viven el otoño con la intensidad con la que se celebra en Soria. Con las primeras lluvias de octubre se transforman los pinares de la provincia en un hervidero de buscadores de setas y las barras del centro se convierten en un desfile continuo de tapas a base de boletus edulis, níscalos, amanitas y trompetas de la muerte.

Y es que el otoño es la excusa perfecta para planear una escapada en las que mezclar salidas al monte, talleres de cocina y el mejor ambiente gastronómico. Puedes combinar una mañana respirando aire puro entre bosques centenarios con una tarde paseando por un casco histórico lleno de joyas del románico y cerrar el día cenando en algunos de los mejores templos micológicos de España. Dale al play para descubrir todo lo que tiene que ofrecer.