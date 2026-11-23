Desde la Antigüedad, el agua ha sido fuente de remedios medicinales, prácticas curativas y rutuales: balnearios, termas, pozas y fuentes mineromedicinales se asociaban a la purificacion, pero tambien el alivio y bienestar de dolencias, y su eficacia ha sido motor, en muchos casos, de las historias más sorprendentes.

FUENTE DE RECESVINTO / Wikicommons / Roinpa

Cuenta la tradición que, a mediados del siglo VII, el rey visigodo Recesvinto se detuvo en la vega del Pisuerga, muy cerca de su confluencia con el Carrión, debido a un mal de riñón. Junto al río brotaba un manantial que ya conocían los romanos, encargados de levantar unas termas y altar para las ninfas del lugar. Según cuentan las historias, el rey bebió de aquellas aguas y, como por arte de aseguró sentirse curado, y en agradecimiento, mandó construir a su lado una iglesia dedicada a San Juan Bautista, el santo del agua y del bautismo.

Adriana Fernández

Hoy esa misma iglesia sigue en pie en Baños de Cerrato, una pedanía de Venta de Baños, en la provincia de Palencia, y está considerada la iglesia en pie más antigua de España, además del monumento más importante y representativo del arte hispanovisigodo. Prueba de su valor, está declarada Monumento Nacional, y vestigio de la historia se mantiene en una hondonada junto al templo, la fuente de Recesvinto.

Iglesia de San Juan Bautista / Wikicommons / PMRMaeyaert

La lápida del rey Recesvinto

Si bien el milagro no está fechado, sobre el arco triunfal que da paso al altar del templo una lápida recoge la inscripción en latín de su obra, en la que el propio monarca dedica el templo al santo: "Precursor del Señor, mártir Bautista Juan, posee como eterno don esta basílica para ti construida", y añade en su propio nombre "yo, Recesvinto rey, amador de tu nombre". Firma en el año 699, el decimotercer año de su reinado, qeu en el calendario actual corresponde al año 661.

Lápida de Consagración de San Juan de Baños / Wikicommons / Roinpa

Herguida en el alrededor de u pueblo que apenas suma 400 habitantes, la iglesia es prueba de la historia, mucho antes de que esta misma existiese. Los constructores aprovecharon materiales de los edificios romanos de la zona, y las columnas que separan sus tres naves, cuatro a cada lado, tienen fustes de mármol que se cree de origen romano, mientras que en el interior hay ocho capiteles corintios, varios reutilizados.

Todos los arcos son de herradura, la forma más característica de la arquitectura visigoda,y todos ellos mantiene su estructura original. Pero es cierto que con los años la obra ha ido tomando forma. En época gótica se rehicieron las capillas laterales del ábside y la cubierta, así como parte de la fachada, añadida en el siglo XIX, cuando el edificio se rescató tras un largo periodo de abandono. Asimismo, la planta, los arcos y buena parte de los muros, de sillares de piedra, son los del siglo VII.

Detalle de las celosías de la Iglesia de San Juan de Baños / Wikicommons / Ángel M. Felicísimo

La fuente de las aguas milagrosas

No menos importante que el templo que la honra es la propia fuente de agua que se mantiene adyacente. Para llegar a ella basta con bajar unos metros desde la basílica, en dirección hacia el río. El agua cae en un pequeño depósito cubierto por una estructura con dos arcos de herradura, que se cree contemporánea de la iglesia y que a finales del siglo XX fue declarada monumento provincial. Bajo ella se conservan restos de una cisterna de las antiguas termas romanas, y el altar dedicado a las ninfas se guarda en el Museo Arqueológico Nacional.

Un templo al dios de la medicina Las hipótesis de algunos expertos arqueólogos e historiadores apuntan a un posible templo a Esculapio, el dios romano de la medicina, cuyas piedras podrían haber acabado en los muros de la iglesia.

La Santa Iglesia Catedral de San Antolín en Palencia, llamada "La Bella Desconocida". / Istock

Desde los tiempos de Recesvinto, el agua de la fuente arrastra fama de milagrosa, y sea o no cierto el milagro la basílica lo recuerda. El templo queda además a pocos kilómetros de la ciudad de Palencia, cuya catedral gótica es conocida como "la Bella Desconocida", y a un paso de los pueblos del Cerrato, una comarca de páramos y valles de cereal, que completan la visita.