En Calpe, en plena Costa Blanca, The Cookbook Hotel propone una forma íntima y pausada de entender la hospitalidad. Con solo 16 habitaciones, el hotel se concibe como un destino en sí mismo: una casa mediterránea donde gastronomía, bienestar, diseño y conexión con el entorno forman parte de una misma experiencia.

Su nueva etapa se articula bajo el concepto The Exquisite Pause, una invitación a recuperar el valor del tiempo y a entender el lujo desde la autenticidad, el cuidado y la calidad de cada momento. Desayunar sin prisas, leer junto a una ventana, descubrir un vino de la zona o disfrutar de una cena especial forman parte de una estancia pensada para vivirse al ritmo de cada huésped.

El cuaderno de recetas que da nombre a The Cookbook Hotel

La filosofía del hotel está estrechamente ligada a la familia Ascolese, propietaria del establecimiento. El propio nombre de The Cookbook nace de una tradición familiar: cuando una hija se casaba, su madre le entregaba un cuaderno escrito a mano con las recetas de casa.

Ese libro de recetas se ha convertido hoy en una metáfora del hotel: una casa que abre sus puertas, comparte aquello que ama y cuida a sus huéspedes con naturalidad. La misma idea se traslada al diseño, con materiales como cerámica, lino, piedra, madera, barro cocido o latón, y una paleta inspirada en el paisaje mediterráneo.

Entrada principal / Cedida

El nombre del hotel nace de una tradición familiar: regalar a las hijas un cuaderno con las recetas de casa escrito a mano cuando se casaban

Beat y Komfort, los dos restaurantes de José Manuel Miguel en Calpe

La gastronomía ocupa un lugar central en The Cookbook Hotel. El chef José Manuel Miguel lidera sus dos restaurantes. Beat, reconocido con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, combina técnica francesa y sensibilidad mediterránea en una cocina vinculada al producto y al territorio. Komfort, con reconocimiento Bib Gourmand Michelin, ofrece una propuesta más informal, centrada en la cocina mediterránea, los arroces, las brasas y el producto local.

La experiencia gastronómica continúa más allá de los restaurantes, con propuestas en otros espacios del hotel como el Lounge Bar o los desayunos elaborados con productos de proximidad.

The Cookbook Hotel, en Calpe, une alta gastronomía, bienestar y diseño mediterráneo

Komfort Gamba blanca de Calpe con ajo blanco de celeri, piñones, helado de jerez y manzana granny Smith / Cedida

Del Montgó a las Salinas de Calpe: producto local y bienestar

The Cookbook Hotel mantiene también una estrecha relación con su entorno. La lonja de Calpe, productores, bodegas, almazaras y artesanos forman parte de una red de experiencias que acercan al huésped al territorio. Entre sus iniciativas destaca el apadrinamiento de una colmena en un proyecto de biodiversidad en el Parque Natural del Montgó, cuya miel se incorpora a los desayunos y a diferentes productos del hotel.

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El bienestar completa esta visión a través de The Salt Collection, un concepto inspirado en las Salinas de Calpe que entiende la pausa desde una perspectiva integral. The Cookbook Hotel forma, además, parte del crecimiento de AR Hotels & Resorts, grupo que ha situado la gastronomía como uno de sus principales ejes de diferenciación. A pocos minutos, AR Diamante Beach reúne propuestas como Audrey’s, Amas y Onami, consolidando una visión común: unir hospitalidad y alta gastronomía para convertir cada hotel en un destino por sí mismo.